Hier fehlt Hilfe: Mitarbeiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen arbeiten in Kundus in einem provisorischen Operationssaal. Foto: Ärzte ohne Grenzen/Archiv

Brüssel (dpa) - Die internationale Geberkonferenz für Afghanistan geht heute in Brüssel in die entscheidende Phase. Spitzenvertreter aus rund 70 Ländern wollen dabei ein neues Unterstützungspaket für den afghanischen Staat und seine Bürger schnüren.

Am Ende des Tages sollen Hilfszusagen stehen, die zumindest annähernd dem bisherigen Niveau entsprechen. Zuletzt hatte die internationale Gemeinschaft für einen Vier-Jahres-Zeitraum rund 16 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Das neue Hilfspaket soll den zivilen Finanzbedarf Afghanistans von 2017 bis Ende 2020 abdecken.

Überschattet wird die Konferenz von einem schweren Taliban-Angriff auf die nordafghanische Stadt Kundus. Er kommt fast genau ein Jahr, nachdem die radikalen Islamisten die Provinzhauptstadt zum ersten Mal erobert hatten.

Zur den Gesprächen in Brüssel werden am Mittwoch unter anderen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und sein US-Kollege John Kerry erwartet. Aus Afghanistan hat sich Präsident Aschraf Ghani angekündigt.

Zum Auftakt der Konferenz hatte die EU dem Land am Dienstag Direktzahlungen in den Haushalt in Höhe von 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Sie sollen jedoch nur dann fließen, wenn es bei Reformvorhaben zufriedenstellende Fortschritte gibt.