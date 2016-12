Informatik auf der langen Bank

In der Alemannenschule in Wutöschingen (Landkreis Waldshut) ist die digitale Zukunft schon angebrochen: Jeder Schüler hat einen Tablet-Computer. © dpa

Stuttgart. Als "sehr, sehr wichtiges Thema" präsentiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Digitalisierungsstratege seiner Regierung für Baden-Württemberg. Gleichzeitig rückt seine Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) von den bisherigen Plänen zum Ausbau des Informatikunterrichts ab. Nächstes Schuljahr wird es nach ihren Plänen nur für die Siebtklässler an den Gymnasien diesen Kurs geben. Realschüler, Gemeinschaftsschüler und Werkrealschulen gehen leer aus. "Das Ziel einer Versorgung aller Siebtklässler bleibt", sagt Eisenmann auf Anfrage. SPD-Bildungsexperten Stefan Fulst-Blei nennt es "hanebüchen, eine Digitalisierungsoffensive auszurufen und gleichzeitig den Informatikunterricht zusammenzustreichen".

Das Konzept für den Ausbau des Informatikunterrichts hat noch der frühere SPD-Kultusminister Andreas Stoch kurz vor der Landtagswahl vorgelegt. Danach sollte für alle Schüler ab dem kommenden Schuljahr der "Aufbaukurs Informatik" in Klasse 7 mit einer Stunde pro Woche verpflichtend werden.

Zeitplan ist offen

Informatik an der Schule Bei ihren Koalitionsverhandlungen haben Grüne und CDU das Versprechen der Vorgängerregierung übernommen, dass in Baden-Württemberg jeder Siebtklässler einen einstündigen Informatikkurs besuchen muss. Ein Datum für die Einführung wird allerdings nicht genannt. Der Verband der Informatiklehrer hält den Grundkurs für nicht ausreichend. Das ersetze "nicht einmal ansatzweise die bisherige Informationstechnische Grundbildung". Mittelfristig müsste in den Klassen 6 bis 10 je eine Stunde eingeplant werden. Den Mangel an qualifizierten Informatiklehrern will das Ministerium durch Fortbildung von Mathe- und Physiklehrern beheben. pre

"Das Konzept halte ich für richtig", sagt Eisenmann. Um es auf einen Schlag an allen weiterführenden Schularten umzusetzen, seien 180 Lehrerdeputate notwendig. Mit dem Haushalt für 2017 habe sie aber nur 60 Vollzeitstellen bekommen. Eisenmann: "Wir beginnen bei den Gymnasien, weil dort der Handlungsbedarf am größten ist." Denn für die Oberstufen schreibe der neue Bildungsplan weitere Medienbildung vor. Wann für die anderen Schularten die Gelder bereitstehen, lässt sie offen: "Ich kämpfe bei den nächsten Etatberatungen dafür."

Fulst-Blei ist empört: "Gemeinschaftsschulen, Realschulen und Werkrealschulen werden massiv benachteiligt und abgewertet." Das widerspreche der Forderung des Handwerks, dass Auszubildende Grundkenntnisse in Informatik und Programmieren bräuchten. Für Gemeinschaftsschulen bedeute dies einen weiteren Schlag, da ihre Schüler auf Gymnasialniveau damit ins Hintertreffen gerieten.

Auch der Verband der Informatiklehrer fordert eine Gleichbehandlung aller Schularten. "Wir werden alles daran setzen, allen Schülern unabhängig von Schulart und sozialer Herkunft Zugang zu Allgemeinbildung in Informatik zu ermöglichen", kündigt Verbandssprecherin Leonore Dietrich an. Eisenmanns Plan sei ein Verstoß gegen die Bildungsgerechtigkeit und schließe alle Nicht-Gymnasiasten aus dem wichtigsten Arbeitsmarkt der Zukunft aus.

Derzeit gießt Eisenmann ihr abgespecktes Konzept in eine Beschlussvorlage für das Kabinett. Die Einbringung sei noch offen, erklärt die Ministerin. Bereits gestern hat die Regierung Eckpunkte ihrer Digitalisierungsstrategie auf den Weg gebracht. Die neue Technik verändere nicht nur die Wirtschaft, sondern greife in alle Lebensbereiche ein, erläutert Kretschmann anschließend in der Pressekonferenz. Sein CDU-Vize Thomas Strobl weist darauf hin, dass die Koalition für diesen Bereich 350 Millionen Euro insgesamt zur Verfügung stellen werden.

Strobl will das schnelle Internet flächendeckend einführen: "Unser Ehrgeiz ist es, auch den letzten Schwarzwaldhof mit dem schnellen Internet zu versorgen." Auf dem Land hätten bisher nur ein Drittel aller Haushalte eine leistungsfähige Verbindung. In diesem Jahr habe das Land den Ausbau mit 113 Millionen Euro gefördert. Das sei deutlich mehr als die 75 Millionen Euro in den fünf Jahren davor zusammen.

Bis Sommer nächsten Jahres will Grün-Schwarz ein ressortübergreifendes Konzept für die Digitalisierung vorlegen. "Wir müssen diesen Prozess als zentrale Aufgabe steuern", betont Kretschmann. Das Kultusministerium hat übrigens auch vier Projekte zur Förderung angemeldet: In einem geht es um die "Verankerung der Digitalisierung im Unterricht", in einem anderen um die Fortbildung der Lehrer.