In Frankreich ist alles offen

Paris. Nachdem auch die Sozialisten ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmt haben, geht Frankreichs Wahlkampf in seine entscheidende Phase - gewählt wird am 23. April und 7. Mai. Welche Kandidaten haben die besten Aussichten auf einen Sieg? Welche Rolle bleibt den Volksparteien - und welche den neuen Kräften? Ein Überblick nach den Vorwahlen bei den Sozialisten:

Sozialisten

Die Wahl des Parteilinken Benoît Hamon zum Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten bedeutet eine scharfe Abkehr von der Politik des umstrittenen Präsidenten François Hollande. Denn Hamon gehörte zu den Wortführern der parteiinternen Opposition, die sich gegen Reformen zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes und einen wirtschaftsfreundlichen Kurs stellten. Aufgrund seines Widerstandes gegen die Regierungspolitik musste er nach zwei Jahren das Kabinett verlassen. Für Hamon, den aktuelle Umfragen bei der Präsidentschaftswahl mit 15 Prozent nur an vierter Stelle sehen, kommt es nun darauf an, Allianzen zu schmieden. Noch am Abend seines Wahlsieges streckte er die Hand aus in Richtung des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon und des Kandidaten der Grünen, Yannick Jadot. Zugleich dürfte es entscheidend sein, auch den reformerischen Flügel der Sozialisten, den der unterlegene Ex-Premierminister Manuel Valls vertrat, mit einzubeziehen, damit dieser nicht zu Emmanuel Macron überläuft. Sein Programm, das er auf der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens und einer Reduzierung der Arbeitszeit aufbaut, muss Hamon deshalb wohl anpassen.

Republikaner

Lange wurden dem republikanischen Bewerber die besten Chancen eingeräumt, in der Stichwahl Marine Le Pen zu schlagen. Nach der Vorwahl der Konservativen feierten viele deshalb den gekürten Kandidaten François Fillon bereits als nächsten Präsidenten. Das erwies sich als voreilig: Nicht nur geriet sein Programm in die Kritik, da er unter anderem 500 000 Beamtenstellen streichen und das Renteneintrittsalter auf 65 erhöhen will. Pläne, die auch Einschnitte bei Erstattungen durch die Krankenversicherung vorsahen, nahm der Ex-Premierminister unter Nicolas Sarkozy rasch wieder zurück. Vor allem aber bringt ihn nun die Enthüllung, dass er seine Ehefrau Penelope jahrelang üppig als parlamentarische Assistentin bezahlte, während Belege für ihre Mitarbeit fehlen, in die Bredouille. Meinungsforscher sehen ihn nur noch bei 22 Prozent.

Front National

Seit Marine Le Pen 2011 die Zügel der rechtsextremen Partei von ihrem Vater übernahm, verzeichnete der Front National eine Serie an Wahlerfolgen. So zahlt sich ihre Strategie aus, eindeutig rassistische Töne zu verbannen. Dabei hat sich der Kern des Programms nicht verändert, der sich auf Kritik aufbaut - an der Europäischen Union und vor allem an der Einwanderung, die sie schlichtweg "stoppen" will. Nachdem sie bei der Präsidentschaftswahl 2012 rund 18 Prozent erreichte, könnte Le Pen dieses Mal mit 25 Prozent im ersten Durchgang sogar als stärkste Kandidatin in die Stichwahl einziehen.

En marche!

Als der frühere Investmentbanker, Präsidentenberater und Wirtschaftsminister unter Hollande, Emmanuel Macron, seine eigene Partei En marche! ("In Bewegung"!) gründete, die nicht zufällig seine Initialen trägt, glaubte kaum einer an seine Erfolgschancen. Inzwischen aber sehen Umfragen den Sozialliberalen, der mit seiner Jugend und unverbrauchten Aura punkten kann, an dritter Stelle mit 21 Prozent der Stimmen. Zahlreiche Firmenchefs, Industrielle und Intellektuelle unterstützen den 39-Jährigen und seinen pro-europäischen, unternehmerfreundlichen Kurs. Sein Programm baut er auf Basis einer Tür-zu-Tür-Befragung durch seine Anhänger auf - Details will er Ende Februar bekannt geben. Wichtige Stimmen könnte ihm allerdings François Bayrou von der Zentrumspartei MoDem nehmen, der bei den vergangenen Wahlen zum Königsmacher wurde. Bayrou will in den nächsten Tagen erklären, ob auch er antritt.

Radikale Linke

"Das widerspenstige Frankreich", so nennt der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon seine Kampagne. Dem früheren Parteimitglied der Sozialisten wird zwar kaum ein besseres Ergebnis vorhergesagt als bei der letzten Präsidentschaftswahl, damals erreichte er elf Prozent. Trotzdem setzt der brillante Rhetoriker auf eine Internetkampagne, in der er heftige Kritik an der Regierung und der EU äußert. Der 65-Jährige fordert eine Erhöhung des Mindestlohns sowie Volksabstimmungen. Mit seinen Vorschlägen zu einer ökologischen Energiewende kommt er dem Kandidaten der Grünen in die Quere: Der Europaabgeordnete Yannick Jadot wurde von seiner Partei per Vorwahl gekürt, um die Ideen der Grünen zu verteidigen.