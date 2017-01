Im Familien-Taxi zur Schule

Gedränge herrschte gestern an einer U-Bahn an der Konstablerwache in Frankfurt. Heute soll der Streik weitergehen. © dpa

Darmstadt/Frankfurt. Am ersten Schultag nach den Ferien sind in vielen Orten Hessens die Busse im Depot geblieben. Auch heute wollen die Fahrer weiter streiken. Die Gewerkschaft ver.di wertete die Aktion am Montag als großen Erfolg: "Es haben sich noch mehr Fahrer beteiligt als im Vorfeld zugesagt hatten", sagte Streikleiter Jochen Koppel. "Unsere Erwartungen wurden übertroffen." Der Landeselternbeirat nennt den Zeitpunkt der Aktion "nicht sehr glücklich". Gerade auf dem Land seien viele Schüler auf Busse dringend angewiesen.

Der Zentrale Omnibusbahnhof in Fulda wirkt am frühen Morgen wie ausgestorben. Nur wenige Fahrgäste stehen auf den Bussteigen. Sie warten bei klirrender Kälte vergeblich. "Ich dachte, es fährt vielleicht doch etwas. Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Das nervt", sagt Student Philipp Walde (20). In vielen Regionen Hessens hat der Streik der Busfahrer den rollenden öffentlichen Verkehr gestern lahmgelegt. Ein paar Meter weiter wartet die Schülerin Pauline Markert (12) auf einer Bank. "Im Winter in der Kälte zu sitzen, ist besonders fies", sagt die Gymnasiastin, zeigt aber Verständnis für den Ausstand. Vor den Schulen in Fulda herrscht dagegen dichter Verkehr. Im Sekundentakt fahren Eltern mit ihren Autos vor, um ihre Kinder abzusetzen. Viele haben Fahrgemeinschaften gebildet. Einige Kinder fahren trotz Eis und Schnee mit dem Fahrrad.

Margita Protzmann ist seit 20 Jahren Busfahrerin. Sie schimpft: "Als Fahrer wird man manchmal wie der letzte Dreck behandelt. Es geht mir beim Streik nicht ums Geld", sagt sie. "Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und faire Pausenregelungen. Wir wollen eine richtige Blockpause am Stück. Stattdessen werden die Minuten bei Wendezeiten an den Endstationen addiert. Das ist dann unsere Pause. Und wenn viel Verkehr herrscht, schmilzt die Pause dahin." Stefan Heil, Betriebsrat beim Busbetreiber RhönEnergie Fulda, wirbt um Verständnis. "Unser Ausstand ist hart für die Fahrgäste. Aber wenn wir in den Ferien streiken, bringt das nichts."

Darum geht es im Tarifstreit der Busfahrer Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di verhandelt mit dem privaten Busverkehrsverband über einen neuen Entgelttarifvertrag und den Manteltarifvertrag. Nach sieben Runden haben die Arbeitnehmervertreter die Verhandlungen für gescheitert erklärt und die Busfahrer zum unbefristeten Streik aufgerufen. Ver.di fordert eine stufenweise Erhöhung des Lohns auf 13,50 Euro die Stunde. Derzeit beträgt der Stundenlohn 12,00 Euro. Bei den Pausen soll es weniger Abzüge geben, etwa beim Wenden oder Stehen. Ver.di fordert auch einen zusätzlichen Urlaubstag. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) hält die Forderungen der Gewerkschaft für "Wunschdenken": Das Paket würde in Summe Mehrkosten von 25 Prozent bedeuten. Die Busfahrer in Hessen werden nach zwei unterschiedlichen Tarifverträgen bezahlt: dem LHO-Tarif oder dem Tarifvertrag Nahverkehr TVN. Dem LHO unterliegen nach Angaben der Gewerkschaft rund 90 Prozent der Busfahrer, das sind rund 2500 Fahrer. Nach TVN führen zehn Prozent der Busfahrer, sie würden besser bezahlt. Im Landesverband sind rund 170 private Omnibusbetriebe organisiert. lhe [mehr...]

Kampfbereite Streikleitung

Auch auf dem Parkplatz des Busdepots in Frankfurt-Griesheim stehen Dutzende Busse ordentlich neben- und hintereinander geparkt. "Hier ist heute keiner rausgefahren", sagt einer der Streikenden zufrieden. "Bei uns läuft der Streik zu 100 Prozent." Sezer Acet von der Streikleitung gibt sich angesichts dieser Beteiligung kampfbereit: "Wir werden so lange streiken, bis wir unser Ziel erreichen." Ein Zelt wird aufgebaut, es gibt belegte Brötchen, Thermoskannen mit Kaffee stehen für die Streikenden bereit. "Und heute Abend steht hier auch eine Feuertonne", verspricht ein Gewerkschafter den Kollegen.

Ver.di-Landesfachbereichsleiter Ronald Laubrock nimmt unterdessen neue Mitgliedsanträge entgegen - wie den der Busfahrerin, die mit ihrem Hund am Depot aufgekreuzt ist. "Ich habe heute frei, aber ab morgen streike ich mit", versichert sie.

An Darmstadts Knotenpunkten für den öffentlichen Nahverkehr ist wegen des Busfahrer-Streiks an diesem Morgen weniger los - die Menschentrauben fehlen. Das große Chaos aber ist dort ausgeblieben. Denn in Darmstadt fahren die Straßenbahnen. Die Fahrgäste spüren den Busfahrer-Streik deshalb kaum. Auch viele Schüler kommen problemlos zur Schule. Erwischt hat es aber einen Elektrotechnik-Studenten. Der 21-Jährige will zu einem Zahnarzt und musste eine halbe Stunde früher von zu Hause los.

Fahrer selbst betroffen

Ver.di-Streikkoordinator Reinhold Trautmann steht mit knapp 40 anderen an einem Bus-Depot in Darmstadt. Die Stimmung unter den Beschäftigen sei gut. "Bei uns fährt kein Bus raus", sagt Trautmann. "Wenn ein Streik ausgerufen wird, ist dicht." Protest aus der Bevölkerung habe es kaum gegeben, sagt er. "Früher haben schon mal Leute geschimpft, heute hupt nur der eine oder andere Autofahrer, der vorbeifährt", erzählt der 57-Jährige. Trautmann ist selbst von den Folgen des Busstreiks betroffen - der Nachwuchs muss schnellstens in die Schule. dpa