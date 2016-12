"Ihr seid wunderbar": Malu Dreyer macht ihre SPD zur "Stehauf-Partei"

Ludwigshafen. Vor ein paar Monaten hätten sicher nicht alle Genossen in Rheinland-Pfalz darauf gewettet, dass Roger Lewentz vor Weihnachten als Landeschef fest im Sattel sitzt. Die SPD in Rheinland-Pfalz zeigt sich als "Stehauf-Partei" - das war bei der Landtagswahl im März so und es ist bei der Wahl der Landesspitze am Samstag in Ludwigshafen so. Dafür sorgt vor allem eine: Malu Dreyer. Die Regierungschefin ist beliebt und kann ihre Partei motivieren - auch in schweren Zeiten. Es war schwer für die Sozialdemokraten, als die CDU vor der Landtagswahl vom März in Umfragen zehn Prozentpunkte vorn lag. In der Flüchtlingskrise drehte die SPD die Stimmung.

Die Regierungschefin weiß: Für ihren Wahlerfolg war auch der Rückhalt der Partei entscheidend. "Ihr habt mich getragen regelrecht", sagt Dreyer am Samstag. "Ihr seid wunderbar." Und sie trifft den Tenor der Delegierten, als sie Roger Lewentz zuruft: "Wir werden dich auch heute wählen mit einem starken Ergebnis, für einen außerordentlich engagierten Landesvorsitzenden." Als im Juli der Verkauf des staatlichen Flughafens Hahn an die chinesische Shanghai Yiqian Trading schief ging, war das eine Bruchlandung für Dreyers Landesregierung. Vor allem für ihren Innenminister Lewentz hätte es eng werden können.

Dreyer geht am Samstag kurz auf das Scheitern des Verkaufs ein. "Vor Ort gibt es natürlich viele berechtigte Fragen und auch Sorgen", sagt die Ministerpräsidentin. Aber sie erklärt kurz und bündig: Der Hahn sei wichtig für die Region. "Deshalb bleibt es das Ziel der Landesregierung (.), trotz der Rückschläge, den Verkaufsprozess und die Privatisierung zu einem erfolgreichen Ende zu bringen." Bei der Wiederwahl zum Landesvorsitzen erhält Lewentz mit fast 88 Prozent etwas weniger Zustimmung als vor zwei Jahren mit knapp 90 Prozent. Aber: "Ich bin sehr zufrieden damit", sagt Lewentz. Obwohl es weniger ist? "Ich glaube, das ist im Nuancenbereich."

Den Genossen ist nicht nach Abstrafen zumute. Die Partei will nach vorn blicken und Geschlossenheit demonstrieren. Auch wenn offen ist, ob der zweite Anlauf des Flughafen-Verkaufs glückt. Im Januar könnte sich entscheiden, wer der Bieter ist, auf den Rheinland-Pfalz setzt. Die SPD hat Lewentz verziehen, dass es im Sommer nicht lief. "Ich wünsche mir ein sehr gutes Ergebnis für ihn", sagt Isolde Riedmeyer aus Waldfischbach in der Südwestpfalz. "Er ist nämlich nicht allein verantwortlich für den Flughafen Hahn." Und Hans-Peter Wucher aus Gimbsheim in Rheinhessen meint: "Er ist ein guter Mann."

Die CDU sieht das ganz anders. "Es ist beschämend, dass nach wie vor weder Frau Dreyer noch Herr Lewentz bereit sind, ihre Verantwortung für das Desaster am Hahn einzugestehen", erklärt CDU-Generalsekretär Patrick Schnieder. "Die Schuld wird auf die KPMG abgeschoben." Lewentz räumt in seiner Rede Fehler ein - vor allem den, auf die Beraterfirma KPMG gesetzt zu haben. "Ich muss feststellen, dass wir zu sehr auf die Berater vertraut haben." Inzwischen haben sich beide Seiten einvernehmlich getrennt.

Der Innenminister wendet sich dann seinem Leib- und Magenthema zu, der inneren Sicherheit. "Einen Generalverdacht gegen Flüchtlinge darf es nicht geben", warnt er nach dem Mord einer Studentin in Freiburg, für den ein minderjähriger Flüchtling als tatverdächtig gilt. Dreyer nimmt den Rechtspopulismus in den Blick. Sie warnt, Beleidigungen dürften kein Mittel der Politik sein und ruft als Losung dagegen aus: "Draußen müssen wir junge Menschen ansprechen." Drinnen beim Parteitag klappt das schon. Ein Chor der Jusos (Jungsozialisten) singt "Die Gedanken sind frei". Dreyer will noch mehr Junge motivieren: "Die hier an der Bühne waren, müssen viel, viel mehr werden." (dpa)