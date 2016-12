„Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so lebe“

Das Alter ist uner- bittlich, raubt immer mehr von der Selbstständigkeit. Am Ende bleibt einem Mann-heimer Ehepaar nur noch das Heim. Vor allem dem Ehemann fällt es schwer zu akzeptieren, dass er auf die Hilfe anderer angewiesen ist.

Nicht einmal die Hose kann ich mir allein hochziehen und muss um Hilfe bitten." Heinz S. (Namen der beiden Eheleute geändert) wirkt nicht traurig, eher verärgert. Als hätte ihm das Schicksal einen miesen Streich gespielt. Seinen wahren Namen will er daher auch nicht in den Medien lesen. Und kein aktuelles Bild sehen. "Ich lasse mich schon lange nicht mehr fotografieren."

Der 83-Jährige sitzt neben seiner Frau - beide im Rollstuhl. Er trägt dunkle Kleidung, eine schwarze bequeme Hose, einen schwarzen Strickpulli. Die Haare sind im Alter schütter geworden, die wachen Augen blicken durch eine Hornbrille. Ehefrau Ingrid wirkt deutlich farbenfroher. Ihre Haare sind frisch frisiert, sie trägt eine rote Bluse mit glitzerndem Herz darauf. Bei ihrem Mann hingegen ist der einzige Farbklecks ein orangefarbener Schlüsselanhänger, den er um den Hals trägt.

Der Schlüssel gehört zu einer "Apartment-Wohnung" im Pflegeheim "Centro Verde" auf dem ehemaligen Gelände der Ludwig-Frank-Kaserne in der Mannheimer Neckarstadt-Ost. Zwei Zimmer und ein Bad hat das Ehepaar S. dort gemietet und mit eigenen Möbeln eingerichtet. Pflanzen und Nippes stehen auf Beistelltisch und Regalen, zahlreiche Bilder der Kinder und Enkel hängen an der Wand. Eine ganz normale Wohnung möchte man meinen, wenn da nicht die Pflegebetten wären - und die Knöpfe, mit denen im Bedarfsfall das Pflegepersonal gerufen wird.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so leben würde", sagt Heinz S. "Früher war ich der Meinung, ich werde so 70, 75, und dann sterbe ich einfach - so wie mein Großvater". Die Realität aber sieht anders aus. Während der Geist des mittlerweile 83-jährigen noch fit ist, baut der Körper immer weiter ab. "Angefangen hat alles, als ich etwas über 60 Jahre war", erinnert er sich. Da konnte ich nicht mehr richtig vom Boden aufstehen. "Ich ging zum Arzt, dann ins eine Krankenhaus, dann ins nächste, schließlich in die Uniklinik." Doch selbst Operationen an Wirbelsäule und Hüfte konnten die Entwicklung nicht stoppen. "Mittlerweile kann ich gerade einmal fünf Schritte am Stück gehen."

Schwieriger Schritt ins Heim

Dazu kam die Parkinson-Erkrankung von Ingrid S.. Obwohl die unwillkürlichen Bewegungen immer stärker wurden und sie auf einen Rollator angewiesen war, führte die Rentnerin noch bis vor zweieinhalb Jahren den Haushalt in ihrer Wohnung in Mannheim-Niederfeld. Und das im zweiten Obergeschoss. "Ich bin der Meinung, man muss so lange wie möglich aktiv bleiben, sich selbst versorgen", erzählt sie. "Doch dann merkte ich: Es geht einfach nicht mehr." Der Sohn, der in Heidelberg lebt, wollte, dass seine Eltern ins Betreute Wohnen in seine Nähe ziehen. "Doch das hätte ich nicht mehr geschafft", sagt Ingrid S.. Schließlich entschied sich das Paar für das Centro Verde. "Keinen Tag zu früh", sagt sie heute.

Wie die beiden erreichen heute immer mehr Deutsche ein Alter, in dem sie sich nicht mehr selbstständig versorgen können. Ende 2013 waren hierzulande nach Angaben des Bundesamts für Statistik 2,63 Millionen Menschen pflegebedürftig. 764 000 von ihnen - das entspricht fast einem Drittel - wurden in Heimen vollstätionär betreut.

Als das Ehepaar ins Centro Verde zog, war Ingrid S. bereits in Pflegestufe I - das entspricht einer erheblichen Pflegebedürftigkeit und einem Hilfebedarf von 90 Minuten täglich. Seither ist ihre Parkinson-Erkrankung vorangeschritten, zwei Beckenbrüche im vergangenen Jahr haben der Rentnerin weiter zugesetzt. Inzwischen gilt für sie - genau wie für ihren Ehemann - Pflegestufe II. Damit sind die beiden laut Definition "schwer pflegebedürftig" und benötigen jeweils mindestens drei Stunden pro Tag fremde Hilfe.