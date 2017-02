„Ich bin mit mir im Reinen“

TV-Duell in der Talkshow Anne Will im November 2007 zum großen Lokführerstreik: Bahn-Vorstand Margret Suckale und Gewerkschaftschef Manfred Schell.

Deutschlands bekannteste Top-Managerin, BASF-Vorstand Margret Suckale, hat sich mit freundlicher Härte über Jahrzehnte alleine unter Männern in den Führungsetagen der Wirtschaft behauptet. Im Frühjahr geht sie in Ruhestand - Zeit für eine Bilanz.

Frau Suckale, Ende Mai läuft Ihr Vertrag bei der BASF aus und Sie gehen in Ruhestand. Wie groß ist die Erleichterung, bald nicht mehr Deutschlands bekannteste Top-Managerin sein zu müssen?

Margret Suckale: Ich sehe mich nicht in diesem Bild. Es überwiegt eher eine positive Spannung: Wie wird jetzt die nächste Lebensphase aussehen? Ich bin jemand, der neugierig ist, immer offen für neue Dinge.

Wären Sie gerne länger bei der BASF geblieben?

Suckale: 60 Jahre ist die Pensionsgrenze für alle oberen Führungskräfte bei BASF. Es ist gut, dass wir jetzt den Vorstand verjüngen. Und für mich ist 61 ein optimales Alter, um mir neue Dinge zu erschließen.

Sie waren jahrelang unter 533 Männern die einzige Frau in einem Vorstand der 100 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands, wurden als "Managerin des Jahres" ausgezeichnet. Wie sehr hilft solch ein Titel im rauen Arbeitsalltag bei der BASF?

Suckale: Gar nicht, weil das hier niemanden interessiert. Die Kollegen, mit denen ich hier zu tun habe, die sehen den Menschen, der in dem Moment vor ihnen steht - und der überzeugt sie oder eben nicht.

Wie sehr hat Sie die Zeit als Bahn-Personalchefin mit den monatelangen Tarifauseinandersetzungen geprägt?

Suckale: Das war eine harte Schule, aber ich habe in dieser Zeit auch viel Unterstützung erfahren. Das öffentliche Interesse war natürlich groß, weil so viele unter den Streiks gelitten haben.

Ihr Gegenüber beim Tarifstreit mit der Gewerkschaft der Lokführer war deren damaliger Chef Manfred Schell. Via Talkshow haben Sie diesen - nun ja - aufbrausenden Charakter zurück an den Verhandlungstisch gebracht. Eine Bestätigung für Ihren Führungsstil?

Suckale: Ich glaube, ich bin mir über die Jahre treu geblieben. Und das, obwohl es immer wieder selbstaufgeschwungene Berater gab, die sagten: "Sie müssen hier mal auf den Tisch hauen, mal laut werden, um sich Respekt zu verschaffen." Aber ich habe mir den Respekt in der Tat eher durch die unaufgeregte Art verschafft.

Bei sich selbst und cool bleiben - ist das Ihr Tipp für Nachwuchs-Managerinnen?

Suckale: Ja, auf jeden Fall. Man muss alles in die richtige Perspektive setzen. Es geht nicht immer gleich die Welt unter, wenn es mal nicht so läuft. Natürlich gibt es auch bei mir mal schlaflose Nächte und Zweifel an meinen Entscheidungen. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit mir im Reinen.

Warum lehnen Sie die Frauenquote so vehement ab?

Suckale: Ich sehe natürlich schon, warum einige für die Quote sind. Bei der BASF gibt es aber so viele qualifizierte Frauen, dass eine Quote nicht notwendig ist. Das zeigen auch unsere Beförderungen von drei Frauen, die wir im Dezember bekannt gegeben haben. Die Quote erweckt leicht den Eindruck, dass eine Frau nur eine Quote erfüllt - und nicht unter drei oder vier Bewerbern die mit Abstand beste Kandidatin war.

Die Quote verkommt zum Schimpfwort. Ist das typisch deutsch?

Suckale: Rabenmutter, Quotenfrau - ja, das sind unschöne Begriffe, die wir hier in Deutschland pflegen.

Wenn Sie gegen die Quote sind, akzeptieren Sie gleichzeitig, dass Frauen 21 Prozent weniger verdienen als Männer.

Suckale: Bei BASF haben wir uns das genau angeschaut und keine Unterschiede festgestellt. Wir haben Tarifverträge und transparente Gehaltssysteme, die die Funktion und nicht die Person bewerten. Frauen arbeiten aber immer noch viel häufiger Teilzeit oder unterbrechen ihre Berufstätigkeit, das führt zu Verlusten im Einkommen und später in den Renten. Daher ist es so wichtig, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

