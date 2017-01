„Hygiene lässt sich nicht von oben verordnen“

Mehr als jedes vierte Krankenhaus in Deutschland erfüllt die Hygieneempfehlungen nicht. Eine neue Datenbank zeigt nun, welche Häuser betroffen sind.

Gefährliche Keime haben leichtes Spiel in deutschen Kliniken. Wenn OP-Besteck verunreinigt ist, wenn beim Putzen gespart wird, wenn sich Mitarbeiter nicht oft genug die Hände desinfizieren. Vor allem aber: Wenn zu wenig Fachkräfte vor Ort sind, die etwas von Hygiene verstehen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der Krankenhausqualitätsberichte und Daten des BKK Landesverbands Nordwest durch Correctiv und das ARD-Magazin "Plusminus". Demnach verfügte 2014 mehr als jede vierte Klinik in Deutschland nicht über die vorgeschriebene Zahl an Hygienepersonal. Schlusslicht ist demnach Bremen, wo 43 Prozent aller Kliniken die Empfehlungen nicht erfüllen. Am besten schneidet Hamburg ab, wo nur zehn Prozent der Kliniken die Hygieneempfehlungen verfehlen. Dirk Janssen, Vizechef des BKK-Landesverbands Nordwest, hält die Ergebnisse für alarmierend. Sie zeigten "gravierende Mängel" vieler Kliniken im Umgang mit Hygiene.

Klare Empfehlungen

Basis der Auswertung sind die Qualitätsberichte. Jede Klinik muss darin einmal im Jahr Rechenschaft geben über Ausstattung, Standards und medizinische Eingriffe. Die Berichte sind Selbstauskünfte. Erstmals sind alle Angaben über das Hygienepersonal in Krankenhäusern in einer frei zugänglichen Datenbank zusammengeführt. Sie gibt eine Übersicht über das Hygienepersonal in 2059 Kliniken in Deutschland. Jeder kann dort nachschauen, wie "sein" Krankenhaus abgeschnitten hat.

Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sind klar: Hat eine Klinik mehr als 400 Betten, soll sie aus jeder dieser vier Berufsgruppen mindestens eine Person anstellen:

1. Krankenhaushygieniker: Ärzte, die eine gesonderte Ausbildung durchlaufen haben. Sie sind verantwortlich für die Hygiene im Krankenhaus, sollen auf dem neuesten Stand der Forschung sein, einen Blick für den Alltag haben, Mitarbeiter schulen und bei Problemen die Geschäftsführung des Krankenhauses informieren und Lösungen durchsetzen.

2. Hygienefachkräfte: Pfleger oder Krankenhelfer, die die Empfehlungen der Hygieniker umsetzen und in enger Bindung zum Krankenhauspersonal stehen.

3. Hygienebeauftragte Ärzte: Sie setzen die Empfehlungen in der Ärzteschaft der jeweiligen Station durch, fungieren als Ansprechpartner.

4. Hygienebeauftragte Pflegekräfte: Setzen die Empfehlungen unter den Pflegern der Station durch.

Hat eine Klinik weniger als 400 Betten, entfällt die Vorgabe des Krankenhaushygienikers.

Die Empfehlungen stammen von 2009 und wurden mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und den Hygieneverordnungen der Bundesländer festgeschrieben. 2015 stellte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zudem einen Zehn-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Krankenhausinfektionen und resistenten Erregern vor.

Einer der wenigen konkreten Punkte darin: Ein 365 Millionen Euro schweres Förderprogramm, mit dem bis Ende 2016 zusätzliches Hygienepersonal eingestellt werden sollte - zu dem Zeitpunkt, zu dem die Hygieneempfehlungen verbindlich werden sollten. Doch diese Frist wurde verlängert: Aus Ende 2016 wurde Ende 2019.

Das Aufstocken des Personals kommt nur schleppend voran. Warum? Das Gesundheitsministerium sieht die Verantwortung bei den Kliniken und den Bundesländern. "Verantwortlich für die Umsetzung sind die jeweiligen Träger beziehungsweise Leiter der Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen", teilt Pressereferent Sebastian Gülde mit. Die Umsetzungsfrist sei auf Bitten der Länder bis Ende 2019 verlängert worden, um ausreichend qualifiziertes Personal gewinnen zu können. So lange gelten noch die alten Vorschriften der Bundesländer. So sind in Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Bremen, Niedersachsen und Thüringen keine hygienebeauftragten Pflegekräfte vorgeschrieben.