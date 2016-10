HR soll staatsferner werden

Neben mehr Staatsferne soll der Hessische Rundfunk künftig auch stärker die gesellschaftliche Breite widerspiegeln. © dpa

Wiesbaden. Im Ziel sind sich alle Parteien einig: Die Aufsichtsgremien des Hessischen Rundfunks (HR) sollen staatsferner werden, einen höheren Frauenanteil erhalten und mehr gesellschaftliche Breite widerspiegeln. Der Wiesbadener Landtag verabschiedete gestern ein neues Gesetz über den HR, mit dem all dies erreicht werden soll. Ob es das aber tut, blieb in der Debatte umstritten. Am Ende stimmten nur die Regierungsparteien CDU und Grüne für die Neufassung. SPD und FDP lehnten sie ab, die Linke enthielt sich.

Die beschlossenen Änderungen betreffen vor allem den Rundfunkrat als das wichtigste Gremium des HR. Er wählt etwa den Intendanten und beschließt über den Haushalt des Senders, der unter einem Millionendefizit leidet. Der Rundfunkrat wird laut dem neuen Gesetz jetzt um zwei Vertreter gesellschaftlicher Gruppen erweitert. Einer davon kommt aus dem Landesjugendring, der andere aus den muslimischen Religionsgemeinschaften in Hessen.

Schwierigkeiten bei Muslimen

Hessischer Rundfunk Der Hessische Rundfunk ist seit 1948 der öffentlich-rechtliche Sender in diesem Bundesland. Er gehört zum Senderverbund der ARD. Neben dem HR-Fernsehen als drittem Fernsehprogramm bietet der Sender auch sechs Radioprogramme an. Zusätzlich zum Funkhaus in Frankfurt unterhält der HR noch Studios in Kassel, Fulda, Gießen, Wiesbaden und Darmstadt. Insgesamt beschäftigt der Hessische Rundfunk 1550 Arbeitnehmer und etwa 925 freie Mitarbeiter. An der Spitze steht seit 1. März als Intendant der 60 Jahre alte Manfred Krupp, der zuvor Chefredakteur und Fernsehdirektor des Senders war. Bei seinem Amtsantritt fand er im Etat des HR ein für 2016 ausgewiesenes Defizit von 82 Millionen Euro vor. kn

Letzteren sollen die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya, die Alevitische Gemeinde und der deutsch-türkische Moscheeverband Ditib möglichst gemeinsam benennen. Dass sich dies als schwierig erweisen könnte, ist der schwarz-grünen Koalition in Hessen bewusst. Daher hat sie für diesen Fall Vorsorge getroffen: Einigen sich die drei Verbände bis zwei Wochen vor der Entscheidung nicht, entscheidet laut Gesetz das Los, welcher ihrer Vorschläge zum Zuge kommt. FDP-Fraktionschef Florian Rentsch äußerte die Sorge, dass in den Rundfunkrat ein Vertreter der Ditib einziehen könnte, die der türkischen Regierung nahesteht. Es dürfe nicht sein, dass "Interessen ferngesteuert aus anderen Ländern" vertreten und beispielsweise gegen Satire über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan interveniert werde.

Der Linken-Politiker Ulrich Wilken vermisst dagegen, dass auch nicht einer Religionsgemeinschaft angehörende Menschen einen Vertreter entsenden können. Andere Bundesländer räumten dieses Recht der Humanistischen Union ein, sagte der Abgeordnete. Er und auch Michael Siebel von der SPD halten zudem die Regelung zur Erhöhung des Frauenanteils im Rundfunkrat für unzureichend.

Dort ist künftig "eine geschlechterparitätische Besetzung anzustreben". Konkret sollen bisher mit einem Mann vertretene Verbände beim nächsten Wechsel eine Frau benennen und umgekehrt. Ausnahmen sind aber möglich, wenn dies aufgrund der Zusammensetzung der entsendenden Organisation oder "aus sonstigen Gründen nicht sachdienlich ist". Damit werde sich der Frauenanteil wohl nur ein wenig vergrößern, kritisierte Siebel. Derzeit gehören dem Rundfunkrat 23 Männer und nur sieben Frauen an. In dem für die laufenden Geschäfte zuständigen Verwaltungsrat des HR sind es acht Männer und eine Frau.

Unstrittig war dagegen der nach dem sogenannten ZDF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrenzte Anteil politischer Vertreter. Parteipolitiker dürfen nur noch Landesregierung und Landtag entsenden, aber nicht mehr die gesellschaftlichen Gruppen. Der in der Landesregierung für Medienpolitik zuständige Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) sagte, mit der Neufassung des Gesetzes würden die Unabhängigkeit des HR gestärkt und noch mehr Transparenz geschaffen.

Zudem erhalte der Sender damit effiziente Strukturen, ohne die Gremien unnötig aufzublähen, so Wintermeyer. Das Land bekenne sich zu dem Sender und wolle auch aufpassen, dass dessen Strukturen nicht durch Vorgaben der EU gefährdet würden. Auch der Grüne Jürgen Frömmrich sprach von einem "guten Gesetz".