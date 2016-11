Hoffen auf Flugbetrieb am Hahn

Bis Januar soll der schwierige Deal am Hahn unter Dach und Fach sein, hofft die rheinland-pfälzische Landesregierung. © dpa

Mainz. Beim zweiten Versuch, den defizitären Regionalflughafen Hahn in Rheinland-Pfalz an den Mann zu bringen, wird es jetzt ernst. Die Landesregierung und die von ihr beauftragten Experten haben die sechs konkreten Kaufangebote geprüft und drei davon als seriös genug eingestuft, um konkrete Verkaufsverhandlungen aufzunehmen. Um welche drei Bieter es sich handelt, will der zuständige Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) nicht verraten, er hofft aber auf eine Vertragsunterzeichnung bis Januar. Die Beratungsgesellschaft KPMG, die sich nach dem spektakulär gescheiterten ersten Verkaufsversuch an einen angeblichen chinesischen Investor offene Auseinandersetzungen mit der Landesregierung lieferte, bleibt ab sofort außen vor.

Wie Lewentz sichtlich zufrieden berichtete, wurde mit ihr eine abschließende Honorarvereinbarung getroffen, die "sehr" den Vorstellungen der Landesregierung entspricht. Zunächst angedachte Regressforderungen an die KPMG seien damit vom Tisch. An ihre Stelle tritt jetzt ganz offiziell Professor Martin Jonas vom Unternehmen Warth & Klein Grant Thornton, das in Deutschland 800 Mitarbeiter hat, die Muttergesellschaft aber weltweit 42 000. Und vor allem: Sie gilt in China als mit der größte Wirtschaftsberater, hat dort allein 23 Büros mit rund 4000 Beschäftigten. Jonas versichert, damit sei auch eine Überprüfung der Kaufinteressenten vor Ort möglich, die bereits in Angriff genommen wurde.

Mit chinesischen Partnern

Die Angebote Drei Bieter sind nach Angaben von Innenminister Roger Lewentz und der Beratungsfirma Warth & Klein Grant Thornton noch im Rennen um den Kauf des Flughafens Hahn. Das Unternehmen berät die rheinland-pfälzische Landesregierung. Das Land Rheinland-Pfalz und die Beratungsgesellschaft KPMG haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass das Unternehmen die Begleitung des Verkaufsverfahrens an Warth & Klein übergibt. Hintergrund ist, dass unterschiedliche Auffassungen über die Beurteilung der von KPMG im Zusammenhang mit dem gescheiterten Verkaufsprozess an Shanghai Yiqian Trading Co. Ltd. erbrachten Leistungen bestehen. Alle drei Bieter-Konzepte sehen vor, dass der Flugbetrieb aufrechterhalten wird. Alle haben konkrete Angebote gemacht und eine Sicherheitsleistung von 250 000 Euro hinterlegt. Für den Zuschlag benötigt die Landesregierung noch einige Zeit. Die Erwartung sei ein Kaufvertrag bis Januar. Der Flughafen gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen. kn

Einen Reinfall wie beim ersten Verkaufsversuch, bei dem das Büro des dubiosen Investors in China erst von Journalisten im Haus einer Reifenfirma gefunden wurde, will die rheinland-pfälzische Landesregierung nicht noch einmal erleben. Dass chinesische Firmen zumindest als Kooperationspartner der eigentlichen Käufer auch diesmal eine Rolle spielen, gilt als sehr wahrscheinlich. So hatte sich die Firma ADC des ehemaligen Mainzer Staatssekretärs Siegfried Englert schon vor Wochen als Bieter zu erkennen gegeben, der den Flugbetrieb am Hahn mit Hilfe der großen chinesischen Fluggesellschaft HNA als Partner weiterführen will.

Alle drei Kaufinteressenten, mit denen jetzt verhandelt wird, wollen laut Lewentz und Jonas den Flugbetrieb fortführen. Eine solche positive Fortführungsprognose ist auch Voraussetzung dafür, dass die Flughafen-Betreiber ein zum Schutz vor Insolvenz nötiges Gesellschafterdarlehen des Landes in Anspruch nehmen dürfen. Der Aufsichtsratschef und Staatssekretär im Mainzer Wissenschaftsministerium, Salvatore Barbaro, betonte gestern, die vom Aufsichtsrat beauftragte Prüfungsfirma Dornbach GmbH habe nach Sichtung der Unterlagen der Kaufinteressenten eine solche Prognose klar bestätigt. Obwohl der Flughafen mit rund vier Millionen Guthaben derzeit zweifellos liquide sei, will er eine erste Tranche des Darlehens über 1,0 bis 1,5 Millionen Euro vorsichtshalber Mitte Dezember in Anspruch nehmen, um allen Eventualitäten vorzubeugen. Dieses Darlehen, dem voraussichtlich ein zweites im Februar 2017 folgen soll, müsste der Käufer dann mitübernehmen.

Barbaro betonte, dem Erwerber des Flughafens Hahn müsse klar sein, dass er neben dem Kaufpreis auch Geld für nötige Investitionen mitbringen muss. Allein die notwendige Verlängerung der Landebahn nebst Beseitigung von Löschmittel-Altlasten wird auf Kosten von rund 1,5 Millionen Euro geschätzt.

EU prüft Beihilfen

Im Laufe des Dezember soll sich laut Lewentz und Jonas schon klären, wer von den drei Interessenten als tatsächlicher Käufer zum Zuge kommt. Aber auch bei einer Vertragsunterzeichnung im Januar ist noch nicht alles unter Dach und Fach. Dann nämlich muss die EU-Kommission erst einmal die Bedingungen des dafür laufenden Beihilfeverfahrens prüfen, was mindestens einige Wochen in Anspruch nehmen wird.

Der Vertrag des für die Kommunikation des Hahn-Verkaufs angeheuerten ehemaligen Berliner Regierungssprechers Bela Anda läuft formell jetzt aus. Wenn man ihn brauche, stehe er aber weiter zur Verfügung, sagte Anda.