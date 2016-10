Hilfe noch vor der Pflegebedürftigkeit

Alte Menschen nehmen den Kontakt durchweg positiv auf. © dpa

Mainz. Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, 135 dezentrale Pflegestützpunkte und demnächst noch persönliche Pflegemanager: Das Thema Pflege steht in Rheinland-Pfalz auf der politischen Agenda ganz oben. Doch eine Lücke hat Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) noch ausgemacht - das ist die Versorgung und Betreuung hochbetagter Menschen, die zu Hause leben und bei denen bislang noch keine Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde. Damit sie so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können, läuft in dem Bundesland ein bundesweit einmaliger Modellversuch unter der Bezeichnung "Gemeindeschwester plus". In 15 Kommunen werden dabei ab etwa 80 Jahre alte Menschen zu Hause von einer Pflegefachkraft aufgesucht und beraten, so dass sie die Mühen des Alltags besser bestehen können.

"Ich war kaum im Amt, da haben wir 2014 auf der Sozialministerkonferenz mit den Stimmen aller 16 Länder den Bund aufgefordert, diese Versorgungslücke zu schließen", erinnert sich Bätzing-Lichtenthäler, die vor ihrem Wechsel Bundestagsabgeordnete und auch einige Jahre Drogenbeauftragte der Bundesregierung war. Dann sei aber lange nichts geschehen, "und wir haben uns entschlossen, nicht länger auf den Bund zu warten, sondern selbst zu handeln", erinnert sich die 41-jährige. Im Juli 2015 rief die Landesregierung den auf drei Jahre bis Ende 2018 angelegten Modellversuch ins Leben. Auf die 15 Stellen in sechs Landkreisen - darunter Alzey-Worms - und in drei kreisfreien Städten - unter ihnen Landau und Kaiserslautern - wurden 18 Frauen eingestellt, von denen einige Teilzeit arbeiten. Es handelt sich zwar durchweg um erfahrene Pflegekräfte, doch für die Pflege selbst sind sie gar nicht zuständig.

"Ihre Aufgabe ist eher die eines Kümmerers", sagt die Ministerin und spricht von einer Lotsenfunktion. Die Gemeindeschwestern suchen die alten Menschen auf, reden mit ihnen, hören sehr gut zu und vermitteln ihnen oft schon vorhandene, aber nicht bekannte Angebote. Die Ministerin hat selbst mit mehreren dieser Mitarbeiterinnen gesprochen, deren Arbeit zu 100 Prozent vom Land bezahlt wird, die aber bei unterschiedlichen Trägern des Modellversuchs vor Ort beschäftigt sind. "In einzelnen Fällen holen alte Menschen auch das Fotoalbum heraus und zeigen es den Gemeindeschwestern, die Leute sind oft sehr einsam." Die Reaktion der Betroffenen auf die Kontaktaufnahme sei denn auch durchweg positiv. "Endlich nimmt sich mal jemand Zeit für mich", sagten viele.

Die Mainzer Sozialministerin weiß auch von Fällen, in denen die Betreuerinnen über mehrere Perserteppiche in der Wohnung der Hochbetagten stolpern und daher Tipps für eine Sturzprophylaxe geben. Oder der Klient huste stark, so dass die Konsultation eines Arztes organisiert werde. Auch Hausnotrufsysteme würden den Betroffenen vermittelt. Manchmal werde auch ein Kontakt zum Frauenchor hergestellt oder die Teilnahme an Seniorencafés ermöglicht. Erweist sich aber doch eine bereits vorhandene Pflegebedürftigkeit, scheuten sich die Gemeindeschwestern nicht, die Klienten an die Pflegestützpunkte vor Ort weiterzugeben.

Wissenschaftliche Begleitung

Der Modellversuch wird vom Deutschen Pflegeinstitut in Köln wissenschaftlich begleitet. Es kam in einem ersten Zwischenbericht zu einem ausgesprochen positiven Ergebnis. Jetzt hofft Bätzing-Lichtenthäler, am Ende mit den Pflegeversicherungen eine andere Finanzierung zu finden, die es erlaubt, die Gemeindeschwester plus schrittweise flächendeckend einzuführen.