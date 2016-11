Hessen feiert seinen 70. Geburtstag

Wiesbaden. General Dwight D. Eisenhower meinte es wohl zu gut mit den Hessen. Mit seiner Proklamation Nummer 2 verfügte der damalige Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa und spätere US-Präsident am 19. September 1945 die Bildung des neuen Landes "Groß-Hessen" auf deutschem Boden. Doch bei der Volksabstimmung über die neue Landesverfassung am 1. Dezember 1946 begnügten sich die Einwohner mit der etwas bescheideneren Bezeichnung Hessen. Zusammen mit der Verfassungsabstimmung wurde damals auch der erste hessische Landtag gewählt. Der 1. Dezember gilt daher als der offizielle Geburtstag des Bundeslands, das folglich jetzt sein 70-jähriges Bestehen feiert.

Neue Landeshauptstadt

Natürlich wollte Eisenhower, der mit seiner Proklamation zugleich die Länder Württemberg-Baden und Bayern - ebenfalls in der amerikanischen Besatzungszone - ins Leben rief, Hessen nicht besonders herausheben. Mit der Bezeichnung "Groß-Hessen" trug er nur der Tatsache Rechnung, dass das neue Land weit mehr umfasste als den vormaligen Volksstaat Hessen in der Weimarer Republik. Konkret gehörten laut seiner Proklamation die preußische Provinz Kurhessen und Nassau mit Ausnahme einiger Landkreise und Exklaven sowie Hessen-Starkenburg, Oberhessen und der rechtsrheinische Teil von Rheinhessen dazu. Dagegen wurden die nach dem Krieg unter französischer Militärverwaltung stehenden Kreise Ober- und Unterwesterwald, Unterlahn und Sankt Goarshausen sowie der linksrheinische Teil Rheinhessens dem später gebildeten Rheinland-Pfalz zugeschlagen.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Nach gut vier Wochen wurde am 12. Oktober 1945 Wiesbaden zur neuen Landeshauptstadt bestimmt. Und nur vier Tage später ernannte die amerikanische Militärverwaltung mit Karl Geiler den ersten hessischen Ministerpräsidenten. Der 67 Jahre alte Rechtsanwalt und Wirtschaftsprofessor wurde von den Nationalsozialisten unter anderem deshalb verfolgt, weil er weiterhin mit jüdischen Juristen zusammenarbeitete und sich auch nicht von seiner als "halbjüdisch" eingestuften Frau trennen wollte. Geiler war parteilos, ließ aber Sympathien für die neugegründeten CDU und LDP (die spätere FDP) erkennen. Er regierte mit einem Allparteienkabinett bis zur ersten Landtagswahl im Dezember 1946.

Inzwischen waren landesweit die ersten Parteien zugelassen und am 30. Juni 1946 eine Verfassungberatende Landesversammlung gewählt worden. Ihr gehörten 42 Abgeordnete der SPD, 35 der CDU, sieben der KPD und sechs der LDP an. Ihr gegen die Stimmen der LDP vorgelegter Verfassungsentwurf wurde schließlich am 1. Dezember von der Bevölkerung mit 76,8 Prozent der Wahlberechtigten angenommen. Bei der gleichzeitig abgehaltenen Landtagswahl wurde die SPD mit 42,7 Prozent stärkste Partei, gefolgt von der CDU mit 30,9, der LDP mit 15,7 und der KPD mit 10,7 Prozent. Zum neuen Ministerpräsidenten wählten die Abgeordneten den Sozialdemokraten Christian Stock, der schon der Deutschen Nationalversammlung in Weimar angehört hatte und vor dem Krieg Direktor der Krankenkassen in Hessen war. Er bildete eine große Koalition aus SPD und CDU und amtierte bis zur Wahl seines Nachfolgers und Parteifreunds Georg August Zinn 1950.

Vielfältiges Programm

Seinen 70. Geburtstag feiert das Land Hessen zwei Tage lang mit einem vielfältigen Programm in Wiesbaden. Heute wird wie üblich zum Verfassungstag die Wilhelm-Leuschner-Medaille als höchste Auszeichnung des Landes vergeben - an den ehemaligen Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann. Anschließend tritt der Landtag zu einer Sondersitzung mit Reden von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und den Fraktionschefs zusammen. Am Abend steigt eine große Party mit 2300 Gästen im Wiesbadener Kurhaus. Morgen geht es weiter mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Marktkirche, einem offiziellen Festakt im Staatstheater, dem großen Abschlussfeuerwerk vor dem Kurhaus und einem Festkonzert im Staatstheater Wiesbaden.