Als aufrichtiger Freund der Amerikaner erwarte ich von Trump, dass er aufhört, seinen Verbündeten zu drohen, Frauen zu diskriminieren, gegen Ausländer zu hetzen, mit seinem Reichtum zu prahlen, die Pressefreiheit zu missachten und die Steuern zu hinterziehen. Andere werden dies, da hat die Schauspielerin Meryl Streep Recht, unter Berufung auf Trump nachmachen wollen. Er gefährdet mit seinem willkürlichen und brutalen Auftreten das zivilisierte Zusammenleben in einer staatlichen Gemeinschaft.

Dass er den Brexit lobt, das Auseinanderfallen der Europäischen Union und das Ende des Euro befürwortet, mag zwar die AfD-Anhänger in Deutschland entzücken, soll aber getreu seinem Motto: "America first", die EU als größte Wirtschaftsmacht neben China zur ökonomischen Kolonie der USA degradieren. Wenn er die Nato als überholt bezeichnet, weil sie bisher nicht gegen Terrorismus eingesetzt wurde, dann muss er konsequenterweise bereit sein, im Nahen Osten militärisch einzugreifen, und dann kann er auch von den Nato-Partnern erwarten, dass sie sich - auch Deutschland - finanziell wesentlich stärker beteiligen. Ist dies nicht gemeint, dann bedeutet seine Kritik an der Nato eine Selbstzerstörung dieses größten Bündnisses der Weltgeschichte und ist ein Triumph Putins, der die alte Sowjetunion wiederherstellen will, und destabilisiert die Balkanstaaten und Polen und damit die Sicherheit von ganz Europa. Wir erwarten, dass der amerikanische Kongress diesen Wahnsinn nicht mitmacht.