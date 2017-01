Dieser Besuch ist vieles, nur als einfach kann er mit einiger Sicherheit nicht überschrieben werden. Besser würde für die Visite in Washington vielleicht der Titel passen: eine heikle Mission. Diese trat Premierministerin Theresa May mit typisch britischem Selbstbewusstsein an. Beide Nationen müssten "ihr enges Verhältnis erneuern" und "zusammen führen, wie früher", meinte sie vor dem Aufeinandertreffen mit US-Präsident Donald Trump. Damit offenbarte die Regierungschefin abermals, wie sehr sie die Bedeutung und den Einfluss des Vereinigten Königreichs in der Welt überschätzt.

May startete vor Monaten schon ihre Charme-Offensive, um als erster Staatsgast von Trump empfangen zu werden. Dazu gehörte ihr unkritisches Agieren gegenüber den kontroversen Bemerkungen des Republikaners. Und auch ihre Lobreden auf die "besondere Beziehung" zwischen Großbritannien und den USA, die für die Briten stets besonderer war als für die Amerikaner. Das alles war mitnichten ein Zeichen von Stärke, sondern vielmehr von Schwäche. London braucht angesichts der anstehenden Scheidung von Brüssel ein schnell nach dem EU-Austritt abgeschlossenes bilaterales Handelsabkommen. Aber zu welchem Preis?

Auch wenn sich zahlreiche Briten aus dem Brexit-Lager über die Einladung von Trump freuten, warnten viele Politiker und Beobachter zurecht vor einer allzu großen Unterwürfigkeit. Und so musste May, ohne dabei Trump zu verprellen, jene zu diesem Zeitpunkt für sie unangenehmen Themen ansprechen, bei denen der Präsident nicht nur auf der Insel für Furore sorgte. Nato, Einwanderung, Folter, Frauenrechte, Umweltschutz, der Iran-Deal, die Bedeutung von den UN, der Nato, der EU. Trump ist unberechenbar.

Ob am Ende ausgerechnet der Präsident, der die Parole "Amerika zuerst" ausgegeben hat, May entgegenkommt, darf bezweifelt werden. Während er für Isolationismus steht, will sie das Königreich nach dem EU-Austritt auf die globale Bühne heben. Die beiden Länder haben trotz ihrer "besonderen Beziehung" noch einigen Klärungsbedarf.