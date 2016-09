Hecken schneiden für 80 Cent

Hessen will Asylbewerber besser in den Arbeitsmarkt integrieren. © dpa

Wiesbaden. Flüchtlinge, die oft monatelang auf Entscheid über ihren Asylantrag warten, sollen in Hessen nicht länger zum Nichtstun gezwungen sein. Zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat die Landesregierung gestern ein Programm aufgelegt, das bis zu 8000 von ihnen pro Jahr zumindest für sechs Monate eine Beschäftigungs-chance bietet. Mit gemeinnütziger Arbeit in den Kommunen sollen sie einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen, gesellschaftliche Grundregeln kennenlernen und leichter deutsche Sprachkenntnisse erwerben können, wie Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) und BA-Regionaldirektor Frank Martin gestern in Wiesbaden sagten.

Mit dem Programm wird eine Möglichkeit umgesetzt, die das neue Integrationsgesetz des Bundes geschaffen hat. Der steuert auch das Geld bei, von dem in diesem Jahr 5,5 Millionen Euro auf Hessen entfallen und ab 2017 dann 16,6 Millionen.

Aufgaben teils in Unterkünften

Die Kommunen, an die das Geld weitergeleitet wird, können den Betroffenen dann Arbeit etwa bei der Pflege von Grünanlagen, bei Naturschutzprojekten, in Sozialkaufhäusern, Unterstützung von Ehrenamtlichen oder Mittagstischen, Tafeln und sonstigen sozialen Diensten ermöglichen. 25 Prozent der Plätze sollen in den Sammelunterkünften der Asylbewerber selbst entstehen, etwa bei der Essensausgabe, in den Kleiderkammern oder bei der Reinigung der Räume.

Die Flüchtlinge erhalten dafür 80 Cent pro Stunde zusätzlich zu den üblichen Leistungen für Asylbewerber. Diese wiederum können gekürzt oder in reine Sachleistungen umgewandelt werden, wenn jemand die verpflichtende Teilnahme an den Arbeitsprogrammen verweigert. Grüttner und Martin sind aber davon überzeugt, dass es dazu nur ganz selten kommen wird. Während der Beschäftigung in der Integrationsarbeit sollen auch gezielt Kenntnisse und Fähigkeiten der Flüchtlinge erfasst werden, um ihnen später die Vermittlung in ordentliche Arbeitsverhältnisse zu erleichtern. kn