Düren (dpa) - Nach einer brutalen Attacke gegen Polizisten aus Ärger über ein Knöllchen haben Spezialkräfte in Nordrhein-Westfalen zwei Beschuldigte verhaftet. Die 27 und 46 Jahre alten Männer hätten bei der Festnahme an ihrem Wohnort in Düren keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit.

Nach zwei weiteren Beschuldigten, gegen die ebenfalls Haftbefehle erlassen wurden, wird international gefahndet.

Die beiden Verhafteten waren nach dem Gewaltexzess am Samstag mit zehn verletzten Polizisten bereits festgenommen worden, kamen dann aber wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte zuvor Haftbefehle gegen den 46-Jährigen und seinen 27 Jahre alten Sohn beantragt. Ein Haftrichter folgte dem aber nicht, weil er laut Staatsanwaltschaft keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr sah. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Beschwerde ein. Nach weiteren Ermittlungen wurden nun am Dienstag mehrere Haftbefehle erwirkt.

Auslöser für die Angriffe am Wochenende war Ärger um ein Knöllchen wegen Falschparkens. Beteiligt waren daran nach ersten Angaben der 46-Jährige und vier seiner Söhne. Ein 28-Jähriger soll einem Polizisten mit einem Radschraubenschlüssel schwerste Gesichtsverletzungen zugefügt haben. Neun weitere Beamte erlitten leichte und mittlere Verletzungen.