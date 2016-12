New York (dpa) - Der frühere portugiesische Ministerpräsident António Guterres wird heute als neuer UN-Generalsekretär vereidigt. Der Nachfolger von Ban Ki-Moon, der am Montag offiziell verabschiedet werden soll, tritt sein Amt zum 1. Januar 2017 an.

Guterres arbeitete unter anderem zehn Jahre lang als UN-Flüchtlingskommissar. Er wurde vom UN-Sicherheitsrat ernannt und von der Vollversammlung bestätigt. Nach den ungeschriebenen regionalen Verteilungsprinzipien der UN wäre eigentlich ein Vertreter aus Osteuropa an der Reihe gewesen, viele hatten auch für eine Frau plädiert.