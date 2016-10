„Grusel-Clowns befriedigen ihre Machtbedürfnisse“

Der Mannheimer Psychiater Harald Dreßing wertet das Verhalten der Grusel-Clowns als bedenkliche Grenzüberschreitung.

Herr Dreßing, überrascht Sie das Phänomen der Grusel-Clowns?

Harald Dreßing: Es ist zumindest neu. Die Wurzeln dafür aber sind alt. Das Verhalten der Clowns geht zurück auf traditionelle Schabernacke, etwa in der Hexennacht und an Halloween. Da ist es nicht unüblich, anderen Menschen Angst einzujagen. Aber der große Unterschied jetzt ist, dass das Erschrecken nicht mehr ritualisiert ist.

Wie meinen Sie das?

Dreßing: Die Täter handeln spontan, unvermittelt und sind aus dem ursprünglichen Ritual herausgefallen. Damit ist es ein völlig neues Phänomen, das Grenzen - auch strafrechtlicher Art - überschreitet. Denn in vielen Fällen ist der Straftatbestand der Drohung, der Nötigung oder sogar der Körperverletzung erfüllt.

Wer verbirgt sich hinter den Clownsmasken?

Dreßing: Das wissen wir nicht, da die Täter in aller Regel unerkannt bleiben. Man kann sich aber ein psychologisches Motiv vorstellen. Allerdings muss man dabei differenzieren. Es handelt sich sicher nicht um eine homogene Gruppe.

Sondern?

Dreßing: Es gibt sicher "dumme Jungs", die auf diesen Zug aufspringen. Aber ich gehe davon aus, dass auch destruktive Menschen unter den Grusel-Clowns sind, die sadistische Motive ausleben. In allen Beispielen wird Macht über eine andere Person ausgelebt. Einige Menschen haben an so etwas Spaß und Lust.

Viele Clowns filmen sich und laden diese Filmchen in Sozialen Netzwerken hoch.

Dreßing: Das zeigt, dass man auf billige, feige Weise Machtbedürfnisse befriedigen und sich damit sogar anonym brüsten kann. Ich denke, dieses Verhalten entspringt niedrigen - sadistisch-destruktiv-narzisstischen - Beweggründen. Und es ist charakteristisch, dass die Machtausübung über vermeintlich Schwache wie Kinder und Ältere geschieht.

Aber derart destruktive Menschen sind ja nichts Neues.

Dreßing: Solche Bedürfnisse sind in manchen Menschen angelegt. Die Zivilisation schafft es eigentlich, diese zu bändigen, den Neigungen kann in ritualisierter Form Ausdruck verliehen werden. Aber jetzt haben wir den Punkt, wo diese Grenzen eindeutig überschritten werden. Und die Welle wird durch die Berichterstattung noch befeuert.

Auch durch dieses Interview?

Dreßing: Ich denke, man sollte seriös dabei bleiben. Die Botschaft muss lauten: Wer das heute macht, muss wissen, dass er damit ein Straftäter wird. Das ist kein Schabernack mehr. Und wer es trotzdem macht, hat dann auch mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen.