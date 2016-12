Grün-schwarze Experimente in Stuttgart

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne/l.) und sein Stellvertreter Thomas Strobl (CDU) vereinbaren in Stuttgart die bundesweit erste grün-schwarze Koalition.

Stuttgart. Für die Schwarzen ist es der Albtraum schlechthin: Dass die Grünen im konservativen Baden-Württemberg die CDU überholen könnten, gilt bis zur Landtagswahl am 13. März praktisch als undenkbar. Doch in den Tagen danach geht unter dem Druck des Wahlergebnisses alles ganz schnell. CDU-Landeschef Thomas Strobl drängt den Spitzenkandidaten Guido Wolf an die Seite und handelt mit Winfried Kretschmann die erste grün-schwarze Koalition aus. Das politische Farbenspiel könnte ein Modell für Deutschland werden - allerdings mit umgekehrten Vorzeichen unter Führung von CDU-Kanzlerin Angela Merkel.

Kretschmann steht im Zenit seines Ansehens. Der 68-Jährige ist im Sommer Deutschlands beliebtester Politiker. Über Wochen halten sich die Spekulationen, dass der Schwabe Bundespräsident werden könnte. Seine Medienleute sorgen dafür, dass ein sommerliches Abendessen mit Merkel die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Die Kanzlerin kann den Grünen aber nicht bei der CSU durchsetzen. Der wäre das ein zu starkes Signal für Schwarz-Grün im Bund. Es bleibt am Ende der Eindruck, dass Kretschmann sich ein wenig zu lang im Glanze des hohen Amtes gesonnt hat.

Die Mühen der Ebene

Während Kretschmann sein bundesweites Ansehen genießt, holpert es in der heimischen Koalition. Die CDU-Spitze ist getrieben von der Angst, sie könnte ein ähnliches Schicksal erleiden wie die SPD, die als Grünen-Partner in der letzten Legislaturperiode vom Regierungschef marginalisiert wurde. Strobl, Fraktionschef Wolfgang Reinhart und Landwirtschaftsminister Peter Hauk versuchen immer wieder, ihr Terrain zu markieren und die CDU als konservativen Gegenpol zu präsentieren. Bis zur Bundestagswahl dürfte das so weitergehen.

Dazu kommt, dass die Machtfrage in der Südwest-CDU nicht geklärt ist. Strobl ist zwar als Landeschef und herausgehobener Minister die Nummer 1. Aber Reinhart und Hauk lauern auf jede Chance, die sich ihnen zur Profilierung bietet. Dass der nach der Wahl abgemeierte Wolf sich als Justizminister dauerhaft in der zweiten Reihe einsortiert, hält mancher Christdemokrat nicht für ausgemacht.

Auch bei den Grünen schwant den Strategen, dass es eine Zeit nach Kretschmann geben muss. Bisher ist der Generationswechsel ein Tabu. Der Regierungschef stützt das absichtsvoll mit Andeutungen, er werde 2021 als dann 72-Jähriger noch einmal antreten. Logischer wäre ein Übergang etwa eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Dann könnte ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin sich noch im Amt profilieren.

Nur ist völlig unklar, wer das sein könnte. In den Spekulationen werden immer wieder die Ministerinnen Edith Sitzmann (Finanzen) und Theresia Bauer (Wissenschaft) genannt. Mancher setzt noch immer auf den Freiburger OB Dieter Salomon. Doch der Realo hat in zwei Jahren seine Wiederwahl vor der Brust und fällt schon deshalb aus.

Fieberhaft suchen alle Parteien nach einem Konzept für den Umgang mit der AfD. Dass ausgerechnet im wohlhabenden Baden-Württemberg mit niedriger Arbeitslosigkeit und guten Perspektiven für die Jungen die Rechtspopulisten es mit 15 Prozent ins Parlament geschafft haben, irritiert Politiker in halb Europa. Die AfD verschafft sich bisher immer wieder mit gezielten Provokationen Aufmerksamkeit, die dann durch scharfe Attacken der etablierten Konkurrenz verstärkt wird.

Intern diskutieren zum Beispiel die Grünen inzwischen, ob es nicht besser wäre, die Rechten weniger zu beachten und sich eher um die Bürger zu kümmern, die nicht AfD gewählt haben. Reinhart dagegen zieht für die CDU eine scharfe Grenze am rechten Rand: "Nur Schweigen oder Belächeln reicht nicht." Die CDU müsse die Themen beackern, die für ihren "konservativen Wesenskern stehen".

Die AfD sorgt dafür, dass sich die politische Diskussion im Südwesten verändert hat. Sie ist im Landtag die größte Oppositionsfraktion, zu ihr gehört der im Mannheimer Norden direkt gewählte Abgeordnete Rüdiger Klos. SPD und FDP müssen schwer kämpfen, um in den lauten Kontroversen sich selbst Gehör zu verschaffen. Bei den Grünen und der CDU wächst erst allmählich die Einsicht, dass man auch durch eigenes Regierungshandeln das Publikum beeindrucken kann. Zu befürchten ist allerdings, dass die Koalition sich im Bundestagswahlkampf weiter gegenseitig bremst.