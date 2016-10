Grün-Schwarz prüft Grün-Rot

Das Geld für den Ausbau des Führungs- und Lagezentrums im Polizeipräsidium Mannheim steht bereit. Ob die Maßnahme aber tatsächlich umgesetzt wird, ist noch offen. © Proßwitz

Stuttgart. Grün-Schwarz will die Polizeireform der Vorgängerregierung - an der die Grünen bekanntermaßen beteiligt waren - genauer unter die Lupe nehmen. "Die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch auf eine orts- und bürgernahe Polizei. Wir werden mit diesem Ansatz die Polizeistrukturreform umfassend und zeitnah unter Einbeziehung auch externen Sachverstandes evaluieren", schreiben Grüne und CDU auf Seite 60 des Koalitionsvertrags.

Sind tatsächlich genügend Polizisten auf der Straße? Wie ist die Polizei ausgestattet? Wo sind Baumaßnahmen tatsächlich nötig? Mit diesen Fragen soll sich eine Lenkungsgruppe beschäftigen, die an diesem Donnerstag erstmals zusammenkommt. Geleitet wird sie vom früheren bayerischen Polizeipräsidenten Waldemar Kindler. Hier wird es auch darum gehen, wie es mit dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim weitergeht.

Auch externer Sachverstand

Der Lenkungsausschuss beschäftigt sich mit der Evaluierung (Überprüfung) der Polizeireform. Im Ausschuss sitzen neben dem Leiter Waldemar Kindler noch Julian Württenberger (Ministerialdirektor im Innenministerium), Jörg Krauss (Ministerialdirektor im Finanzministerium), Landespolizeipräsident Gerhard Klotter, Landespolizeipräsident a. D. Erwin Hegler, Stefanie Heinz (stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Städtetag) und Ralf Kusterer (Landeschef Deutsche Polizeigewerkschaft). Unterhalb des Lenkungsausschusses arbeiten zudem noch Fachprojektgruppen. Sie setzt sich aus Vertretern des Landespolizeipräsidiums, der regionalen Präsidien und Spezialpräsidien sowie aus Praktikern des Polizeidienstes zusammen. mis

"Mir ist enorm wichtig, dass wir für diese Aufgabe auch externen Sachverstand heranziehen, weil wir das ganz objektiv, ohne jede ideologischen Vorbehalte machen wollen", erklärte gestern Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), nachdem er zuvor im Kabinett die Pläne zur Evaluierung präsentierte. Ziel sei es, mit externem Sachverstand ideologiefrei an das Thema heranzugehen, "ohne im eigenen Saft zu schmoren".

Jedoch waren es vor allem die Christdemokraten, die damals in der Opposition die Reform von Strobls Vorgänger Reinhold Gall (SPD) noch heftig kritisiert hatten. In Regierungsverantwortung gibt man sich jedoch vorsichtiger. "Meine klare Botschaft ist: Wir drehen nicht alles zurück, das brächte weitere Unruhe", so Strobl. Er gab das Ziel vor, im Frühjahr 2017 die ersten Ergebnisse zu präsentieren.

Die Polizeireform, die zum Jahresbeginn 2014 in Kraft getreten ist und eines der umstrittensten Projekte der alten grün-roten Regierung war, soll die Präsenz der Streifenbeamten erhöhen. Im Zuge des Vorhabens wurden die vier Landespolizeidirektionen in Stuttgart, Tübingen, Freiburg und Karlsruhe mit 37 Polizeipräsidien und Polizeidirektionen zu zwölf regionalen Präsidien zusammengefasst. Dazu kommen noch drei Sonderpräsidien. Gewerkschaften und Beamte übten jedoch immer wieder heftige Kritik. So wurden die längeren Anfahrtswege beklagt, die sich durch die Konzentration für etliche Polizisten ergeben hatten. Mit der Reform sollten auch die Reviere vor Ort personell aufgestockt werden. Allerdings wurde bemängelt, dass dies in einigen Fällen lediglich auf dem Papier existiere. Der Berliner Staatsrechtler Joachim Jens Hesse stellte Galls Reform jedoch ein sehr gutes Zeugnis aus.

Für Irritationen sorgte auch der Umgang mit Bauprojekten. Ende Juli dieses Jahres erklärte Strobl noch, man wolle möglicherweise acht von 32 geplanten Maßnahmen zunächst aussetzen und erst nach der Evaluation das weitere Vorgehen besprechen. Davon betroffen waren Baumaßnahmen in den Polizeipräsidien Aalen, Karlsruhe, Konstanz, Ludwigsburg, Mannheim, Offenburg und Tuttlingen sowie die Kriminalpolizeidirektion Rottweil. Vor Ort war der Ärger über die Verschiebung teilweisen groß.

Doch gestern erklärte Strobl, er habe entschieden, diese Maßnahmen "haushalterisch freizugeben". So solle vermieden werden, dass es zu jahrelangen Verschiebungen komme. Dies bedeutet, die acht Projekte könnten im Landeshaushalt 2017 finanziert werden. "Sie können aber nur gebaut werden, wenn sie die Ergebnisse der Evaluierung nicht konterkarieren", so Strobl.

Die Opposition im Stuttgarter Landtag kritisierte Strobl heftig. "Im Haushalt Geld für Baumaßnahmen einzuplanen, soll wohl die Gemüter der Betroffenen beruhigen. Faktisch ist aber nach wie vor völlig unklar, ob nun gebaut wird oder nicht", sagte SPD-Innenexperte Sascha Binder. FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte, unter Grün-Schwarz verkomme "die groß angekündigte Evaluierung zum Alibi für ein "Weiter so" der Landesregierung."