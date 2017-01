Große Spannen bei Wasserpreis

Wiesbaden. Duschen, waschen, gießen: Das ist im nordhessischen Melsungen deutlich günstiger als im wenige Dutzend Kilometer entfernten Witzenhausen. Hessenweit variieren die Wasserpreise teils erheblich. Für 1000 Liter Trinkwasser beispielsweise reichte die Spanne vergangenes Jahr von 0,97 Euro in Lorsch an der Bergstraße bis 4,96 Euro in Hohenstein im Taunus, wie das Statistische Landesamt gestern mitteilte. Allerdings wurde in nur 51 der 426 hessischen Städte und Gemeinden lediglich das tatsächlich verbrauchte Wasser berechnet. In den übrigen war zusätzlich ein Pauschalbetrag fällig - zwischen 2,12 Euro in Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis und 149,59 Euro in Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg.

Woher kommen die großen Unterschiede bei den Entgelten?

Den Preis können die Städte und Gemeinden per Satzung bestimmen. Dabei spielen nach den Worten des Experten Jacek Walsdorfer vom Landesamt viele Kriterien eine Rolle. "Unter anderem der Aufwand, den ich betreiben muss, um Wasser in höher gelegene Gebiete zu bringen." Teurer wird es für die Kommunen, wenn die verschiedenen Orte sehr klein sind und weit verstreut liegen. Einfluss hat daneben die Menge und Qualität des Wasservorkommens. Manche Versorger müssen das Wasser aufwendig aufbereiten oder über lange Leitungen transportieren. Und das kostet.

Der Gebührenzähler dreht sich zwar nur, wenn ich den Hahn aufdrehe - aber auch für Abwasser werden Bürger zur Kasse gebeten. Wie sieht es in Hessen aus?

Dafür wurden 2016 je Kubikmeter zwischen 1,11 Euro (Alsbach-Hähnlein an der Bergstraße) und 7,00 Euro (Breitenbach in Osthessen) fällig. Nur in 33 Städten und Gemeinden wurden laut Landesamt keine weiteren Kosten für Abwasser in Rechnung gestellt. Die übrigen erhoben Niederschlags- oder Oberflächenwasserentgelte beziehungsweise Pauschalen. Auch hier variieren die Beträge teils erheblich. Allein bei den 83 Kommunen mit Zusatz-Pauschalen schwankte er zwischen 2,00 Euro in Geisenheim im Rheingau und 198,34 Euro im nordhessischen Witzenhausen.

Alle Gebühren rund ums Wasser zusammengenommen - wo lebt es sich in Hessen am günstigsten?

Bei einer Musterberechnung mit einem durchschnittlichen Verbrauch kam das Landesamt zu dem Ergebnis, dass die Bürger in Melsungen im Schwalm-Eder-Kreis mit rund 141 Euro im Jahr vergleichsweise günstig davon kamen. Im rund 50 Kilometer entfernten Witzenhausen wurden dagegen 620 Euro fällig - der Spitzenreiter. Im Durchschnitt mussten die Bürger in den vergangenen zwei Jahren für Trink- und Abwasser jeweils 1,5 Prozent mehr bezahlen.

Was kann ein Bürger tun, wenn er seine Wasserrechnung zu hoch findet?

Ist der Versorger ein städtisches Unternehmen, dann steht ihm der Gang zum Verwaltungsgericht offen, wie Alexandra Rauscher vom hessischen Städte- und Gemeindebund erklärt. Gegen den Bescheid des privaten Wasserversorgers könne man sich zivilrechtlich wehren. Auf diese Unternehmen hat auch das Kartellamt ein Auge.

Welche privaten Versorger in Hessen sind im Visier der Behörden?

Wegen "missbräuchlich überhöhter Wasserpreise" laufen nach Mitteilung des Wirtschaftsministeriums zwei Verfahren: gegen das Wiesbadener Unternehmen ESWE und die Stadtwerke Gießen. ESWE soll 46,2 Millionen Euro an das Land abführen. Laut Landeskartellbehörde lagen die Preise von 2007 bis 2011 um 27 Prozent über denen ähnlich strukturierter Unternehmen. Die Stadtwerke Gießen sollen bis zu ihrer Rekommunalisierung ebenfalls zu hohe Wasserpreise verlangt haben. Sie sollen nach der Feststellung der Landeskartellbehörde für den Zeitraum 2006 bis 2010 rund 18 Millionen Euro bezahlen. Dagegen haben die Stadtwerke Rechtsmittel eingelegt.

Was haben frühere Verfahren ergeben?

Vier Verfahren endeten mit Vergleichen, daraufhin wurden die Wasserpreise gesenkt. Dies betraf die Mainova AG (Vergleich 2013), die HEAG Südhessische Energie AG (Vergleich 2013), die Städtischen Werke Kassel AG (Vergleich 2015) und die Stadtwerke Herborn (Vergleich 2016).