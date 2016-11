Die Brände wüteten in mehreren Landesteilen, darunter in der Gegend um Nazareth und Jerusalem. Foto: Abir Sultan

Feuerwehrleute kämpfen in Beit Meir vor den Toren Jerusalems gegen die Flammen an. Foto: Abir Sultan

Ein Feuerwehrmann untersucht ein ausgebranntes Gebäude in Beit Meir: Nach Meinung des Ministers für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, sind mehr als die Hälfte der Brände vorsätzlich verursacht worden. Foto: Abir Sultan

Tel Aviv (dpa) - Nach tagelangen verheerenden Großbränden in Israel hat die Polizei zwölf Menschen festgenommen. Dies teilte ein Sprecher mit.

«Es ist davon auszugehen, dass die Fälle von Brandstiftung nationalistisch motiviert waren», hatte Polizeichef Roni Alscheich am Donnerstag gesagt. Israelische Medien sprachen bereits von einer «Feuer-Intifada» von Palästinensern. Seit mehreren Tagen wüten in Israel Brände. Zehntausende Israelis flohen allein vor den Feuern in der israelischen Hafenstadt Haifa.

Die Palästinenser reagierten zunächst nicht auf die Vorwürfe. Der palästinensische Zivilschutz hat nach eigenen Angaben zur Unterstützung vier Feuerwehrwagen nach Jerusalem und Haifa geschickt.

Auch im Westjordanland gibt es seit Mittwoch Brände, unter anderem in der Nähe von Ramallah. In Israel und den Palästinensergebieten herrscht eine lange Trockenheit. Starke Winde fachen die Feuer weiter an.

Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, Brandstiftung sei Terror. «Jeder, der versucht, Teile des Staates Israel zu verbrennen, wird hart bestraft werden», sagte er nach Angaben seines Büros.

Rund 75 000 Menschen waren nach Medienberichten in Haifa betroffen, gut ein Viertel der Bewohner der Küstenstadt. 60 Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt.

Zahlreiche Länder, darunter auch die USA, Frankreich und Russland, wollen Israel im Kampf gegen die Flammen unterstützen.