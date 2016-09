Grenzmuseum im Umbruch

Gedenkstättenleiter Wolfgang Ruske steht am Grenzmuseum Schifflersgrund bei Bad Sooden-Allendorf (Hessen) an der Skulptur "Zerbrochener Grenzpfahl".

Bad Sooden-Allendorf. Mitten durch Deutschland führt ein 3,20 Meter hoher Zaun. Er ist fast unüberwindbar - aber nur noch rund zwei Kilometer lang. Der Zaun im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf ist ein Überbleibsel der deutschen Teilung und gehört heute zum Grenzmuseum Schifflersgrund, das am 3. Oktober 25 Jahre alt wird.

Das Grenzmuseum mit seinen Militärhubschraubern und Panzern ist ein Vierteljahrhundert nach seiner Entstehung im Umbruch. Zunächst sei es nach dem Zusammenbruch der DDR darum gegangen zu verhindern, dass die Grenze komplett abgebaut wird, um die Geschichte für die Nachwelt zu bewahren, sagt der Leiter der Gedenkstätte, Wolfgang Ruske. "Wir wollten alles vor Vandalismus und Plünderungen schützen." Zug um Zug wurde das Museum dann auf heute etwa zehn Hektar erweitert. "Die Besucher können verweilen und es auf sich wirken lassen."

Besonders macht Schifflersgrund der Original-Grenzverlauf - es ist die einzige, rund zwei Kilometer lange intakte Grenzanlage. Und ein Ort, an dem geschossen wurde. Am 29. März 1982 wurde der DDR-Flüchtling Heinz-Josef Große beim Versuch getötet, die innerdeutsche Grenze mit einem Radlader zu überwinden. Ihm fehlten 40 Meter bis zur Bundesrepublik. Am Grenzmuseum stehen Stelen für 26 Menschen, die bei der Flucht über die Grenze erschossen wurden.

Grenzmuseum Schifflersgrund Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) 1991 wurde das Grenzmuseum Schifflersgrund eröffnet. Damit ist es das älteste deutsch-deutsche Grenzmuseum in Hessen und gehört zu den ältesten in Deutschland. Es entstand genau auf der Grenze zwischen Hessen und Thüringen rund um einen Wachturm und wurde benannt nach dem Flurstück. Das Museum zeigt nahe der Stelle, wo 1982 Heinz-Josef Große auf der Flucht erschossen wurde, den Aufbau und Ausbau der Grenze. lhe

Besucher Fritz Ober zeigt sich beeindruckt. "Das Museum ist ein Muss", sagt der 78-Jährige aus Darmstadt. "Die Panzer und Hubschrauber interessieren mich nicht so sehr. Aber die Konzeption, wie sich eine Gesellschaftsstruktur abgeschottet hat, und das System, das da hochgezogen wurde, ist unglaublich", sagt der Rentner.

2017 soll das Museum neu strukturiert und die Ausstellung neu konzipiert werden: Neuer Eingang, bessere Ausstellungsräume und Sanitäranlagen. Dafür braucht es außer Bundesmitteln auch Geld aus Hessen und Thüringen. "Wir wünschen uns mehr Unterstützung aus Wiesbaden und Erfurt", sagt Ruske. "Diesen Prozess begleitet das Land Hessen seit einigen Jahren positiv und unterstützt ihn mit Rat und Tat", betont dagegen Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer.

Bislang ist das Museum laut Ruske "eine reine Bürgeraktion". Ziel ist aber eine regelmäßige staatliche Förderung. Offen sei, ob künftig eine Geschäftsführerstelle vom Land bezahlt wird. "Dann könnte ich etwas kürzer treten", sagt der 76-Jährige. Bereits aus EU-Mitteln gebaut worden ist eine Halle, die für größere Veranstaltungen genutzt werden kann und in der die Ausstellung der hessischen Landesregierung "25 Jahre Grenzöffnung" gezeigt wird.

Laut Wintermeyer hat das Museum 2015 und 2016 je mehr als 40 000 Euro erhalten. Dies ist auch für 2017 vorgesehen. Außerdem stehen 67 500 Euro für die Neukonzeption und Umbau des Grenzmuseums bereit. "Anträge für etwaige Maßnahmen hat der Trägerverein aber noch nicht gestellt", sagt Wintermeyer.

Schifflersgrund zählt derzeit rund 40 000 Besucher pro Jahr. Jeder zehnte ist ein Schüler. "Für manche Schüler ist das geteilte Deutschland Neuland. Die Schüler sind erstaunt über Zäune und Schießbefehle", sagt Ruske. Es kommen weniger Schüler aus Thüringen, dafür mehr aus Hessen.