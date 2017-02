Grenzen als Lebensthema der Bundeskanzlerin

Stuttgart. Es ist ein Preis mit Symbolwert. Benannt ist er nach Eugen Bolz, dem von den Nazis 1945 ermordeten Zentrumspolitiker, der für seine Überzeugung den eigenen Tod in Kauf nahm. Gestern hat die Eugen-Bolz-Stiftung damit Kanzlerin Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik ausgezeichnet. Das eigene Leben hat die CDU-Vorsitzende zwar mit der Grenzöffnung im Herbst 2015 nicht aufs Spiel gesetzt. Aber Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) weiß, dass es für Merkel nicht einfach war: "Sie haben gehandelt und geholfen. Das war Ausdruck einer humanitären Haltung gegen große politische Widerstände."

Einige der Widerständler aus Merkels eigener Partei saßen gestern bei der Preisverleihung im Neuen Schloss dabei. Gerade in der Südwest-CDU gab es viele Kritiker. Vor einem Jahr, kurz vor der Landtagswahl im März, haderten viele Christdemokraten mit Merkels Grenzöffnung und der damit ausgelösten Flüchtlingswelle. CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf ging unter dem Druck auf Distanz zur eigenen Kanzlerin. Am Ende wurde die CDU mit 27 Prozent und dem zweiten Platz hinter den Grünen abgestraft. Er bete für die Kanzlerin, hatte Kretschmann im Wahlkampf erklärt. Es ist eine heikle Gemengelage. Die Eugen-Bolz-Stiftung wird getragen von der Stadt Rottenburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Vorsitzender des Stiftungsrats ist Oberbürgermeister Stephan Neher. Der ist CDU-Mitglied, lehnt aber Abschiebungen nach Afghanistan ab, wie sie sein Landesvorsitzender und Innenminister Thomas Strobl gerade forciert. Aber der ist bei der Feier nur stummer Gast.

Unterstützung von Kretschmann

Kretschmann wiederum versichert Merkel in seinem kurzen Grußwort politische Rückendeckung in der Flüchtlingspolitik: "Sie können auf die Unterstützung der Landesregierung rechnen." Die Kanzlerin habe 2015 aus Nächstenliebe gehandelt: "Das heißt, den Moment zu erkennen, wo ich gefordert bin."

Kardinal Reinhard Marx beschreibt Merkels Politik als "Beispiel für Humanität und Nächstenliebe". Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sieht aber auch, dass "die Widerstände gewachsen sind". Gegen den Populismus müsse die Politik "Kurs halten". Ein Zurück zu einer geschlossenen Gesellschaft könne es aber nicht geben, betont Marx. Merkel verteidigt seiner Ansicht nach die christlichen Werte: "Ich bin nicht unfroh, dass sie eine entscheidende Stelle in Deutschland, Europa und der Welt innehat."

Mancher wundert sich, dass sich Merkel für die Auszeichnung überhaupt zur Verfügung stellt. In diesem Fall ist die Preisträgerin sicher bekannter als die Stifterin. Seit 1997 verleiht die Eugen-Bolz-Stiftung den mit 5000 Euro dotierten Preis alle zwei Jahre, bisher eher selten an Persönlichkeiten mit bundesweiter Ausstrahlung. Am ehesten gilt das noch für Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zu den Preisträgern zählt auch der frühere CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel und der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Robert Antretter.

Marx würdigt in seiner Laudatio auch Merkels Lebensleistung. Sie sei "offen wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt". Das habe er schon bei der ersten Begegnung vor bald 20 Jahren bemerkt. Die damalige CDU-Generalsekretärin habe in einer Stunde alles über die katholische Soziallehre wissen wollen und ihm sei als Professor und jungem Weihbischof die Aufgabe zugefallen. Das Gespräch sei so intensiv gewesen, dass er hinterher eine gewisse Leere verspürt habe. Aber ihm sei danach "klar gewesen, dass man mit dieser Frau rechnen muss".

Kontroversen ausgespart

Merkel gibt das Kompliment elegant zurück. Sie erinnere sich noch gut an das Treffen. Vor allem, weil es so schwierig gewesen sei, bei dem viel beschäftigten Theologen einen Termin zu bekommen. Das sei heute zwischen ihnen beiden einfacher. Mit keinem Wort geht Merkel in ihrer Dankrede auf die Kontroversen um ihre Flüchtlingspolitik in der eigenen Partei ein. Es sei ihr "eine große Ehre, einen Preis entgegenzunehmen, der den Namen Eugen Bolz trägt". Dann redet sie über die historischen Verdienste der EU und im Allgemeinen über die aktuellen Herausforderungen. "Wir brauchen konkrete Ergebnisse, dass Europa funktioniert", sagt sie angesichts der Vertrauenskrise. Die Kanzlerin erinnert an den Mut der Nachkriegsgeneration. Politik dürfe nicht warten, "bis der Erfolg sicher ist, sondern muss einfach Handeln".