Gipfel umkurvt die Probleme

Bratislava. Gelöst wurde nichts, aber ein Neuanfang ist gemacht: "Wir müssen besser werden", hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bei ihrer Ankunft beim Gipfeltreffen der 27 EU-Staats- und Regierungschef im slowakischen Bratislava als Ziel ausgegeben. Drei Monate nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien stecke diese Union in einer "kritischen Phase". Wenigstens in der Einschätzung der Lage sind sich die Mitgliedstaaten einig. Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel beschrieb sie besonders anschaulich: "Wer behauptet, es liefe in der EU alles gut, braucht eine neue Brille."

Erstmals ohne Großbritannien

Doch die Geschlossenheit reichte in Bratislava, wo man zum ersten Mal ohne Großbritannien über die Zukunft der Union diskutierte, kaum weiter als bis zur Beschreibung der Krise, Ratspräsident Donald Tusk sprach sogar von einer "brutalen Analyse". Lösungen verschob man, weil man sich - wie es Parlamentschef Martin Schulz ausdrückte - lieber über das zusammenraufen wollte, "was eint, anstatt sich über das streiten, wo man unterschiedlicher Meinung" ist. "Agenda von Bratislava" heißt der Weg, der aus einer Folge von Gipfeltreffen besteht, um sich über Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, des Wirtschaftswachstums, der Jugendarbeitslosigkeit und den Kampf gegen den Terror verständigen will. Spätestens am 25. März 2017, wenn man sich zum 60. Jahrestag der EU-Verträge von Rom in der italienischen Hauptstadt trifft, soll aus dem Fahrplan die Grundlage für eine "schlagkräftige und attraktive EU" geworden sein, wie es der slowakische Außenminister Miroslav Lajcák ausdrückte.

Schon am Morgen hatte Ungarns Premier Viktor Orbán noch einmal für die Einzäunung der Mitgliedstaaten gegen illegale Zuwanderer geworben: "Wenn es den USA gelingt, mit einer Sperranlage Einwanderung abzuhalten, sehe ich nicht, warum wir Europäer dazu nicht in der Lage sein sollten", erklärte er. Wenig später attackierte er in einem persönlichen Gespräch Parlamentschef Schulz und warf ihm sowie weiteren EU-Führungsfiguren vor, diese seien "Nihilisten" und würden sich der Einsicht verweigern, wie Europa sich schützen müsse.

Kurz darauf veröffentlichten die sogenannten Visegrád-Staaten eine eigene Erklärung zum Umgang mit Flüchtlingen, in der sie sich gegen eine europäische Zwangslösung aussprachen und lediglich freiwillige Aufnahmequoten akzeptieren wollten. Ein Affront? Nein, sagten Diplomaten Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns - und sogar Deutschlands. Tatsächlich bemühe sich das Papier sogar erkennbar, gemeinsame europäische Positionen wie die Aufwertung der nationalen Parlamente neu in die Diskussion einzubringen.

Die Flüchtlingskrise sei "hier nicht zu lösen" gewesen, deshalb habe man es gar nicht versucht. Vielmehr widmete man sich Themen, über die man sich leicht verständigen konnte: Ab Jahresende wird der Schutz der Außengrenzen zu Land und zu Wasser drastisch verstärkt - dank einer Frontex-Grenzschutzeinheit. Außerdem sollen Einreisende aus Drittstaaten, die kein Visum benötigen, sich künftig - wie bei Flügen in die USA - vorher anmelden müssen, damit die Behörden wissen, wer die Union betritt und wieder verlässt. Das sind alles zentrale Forderungen, die auch die Kritiker der Merkelschen Flüchtlingspolitik mittragen konnten. Dagegen kommt die Verteilung der 120 000 Flüchtlinge aus griechischen und italienischen Auffangzentren nach wie vor ebenso wenig in Gang wie die Zuweisung der Migranten, die von der Türkei aus direkt in die EU im Rahmen des Flüchtlingsdeals vereinbart worden war.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ging dieses Mal nicht als die große Gewinnerin vom Platz. Zwar begrüßte die Runde den deutsch-französischen Vorschlag einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, von einem "Funken, der übersprang" kann nach Angaben von Diplomaten aber keine Rede sein.