Würzburger Mozartfest

In fünf Monaten, am 2. Juni, startet das Mozartfest und präsentiert in Würzburg einen Monat lang 60 hochkarätige Veranstaltungen unter dem Motto "Mozart 36 - Was ist Reife?". Die Karten dafür gibt es ab dem heutigen Montag um 10 Uhr im Kartenbüro des Mozartfestes im Würz-burger Rathaus. Dann können… [mehr]