Neustadt/Weinstraße. Eine geplante Tagung der AfD-Landtagsfraktion auf dem Hambacher Schloss stößt auf Widerstand aus der Bevölkerung. Eine Gegendemonstration sei für den Tag der Veranstaltung, den 28. Oktober, angemeldet, sagte gestern eine Sprecherin der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Zwei weitere Personen hätten sich über Möglichkeiten zu demonstrieren informiert. Rüdiger Stein vom Bündnis gegen Rechts sagte, es sei "ein falsches Signal", der AfD das Hambacher Schloss zur Verfügung zu stellen. Das Schloss ist ein wichtiges Symbol der deutschen Demokratiebewegung und beherbergt die Originalfahne von 1832 in Schwarz-Rot-Gold. Die AfD sei zwar demokratisch gewählt, doch stünde ihre Politik den Ideen der Festteilnehmer von damals entgegen.

Ohne Auflagen genehmigt

Die AfD-Fraktion plant auf dem Schloss sowohl eine Podiumsdiskussion als auch am Abend einen Empfang mit einem Vortrag des Fraktionsvorsitzenden. An der Veranstaltung soll auch die AfD-Vorsitzende Frauke Petry teilnehmen. Die Hambacher Schloss Betriebs GmbH hatte der AfD die Tagung genehmigt, allerdings unter Auflagen. Dagegen hat die Partei beim Verwaltungsgericht Neustadt einen Eilantrag eingereicht. Diesem wurde gestern stattgegeben. Das Gericht verpflichtete per einstweiliger Anordnung die GmbH dazu, der AfD das Hambacher Schloss ohne Auflagen zur Verfügung zu stellen. lrs/Hdf