Gaultiers Bühnentraum

Marinestreifen, tätowierte Schwangere, Muskeln aus Jeans: In extravaganten Kostümen posieren Tänzer in der Revue.

Berlin. Miranda Bodenhöfer sitzt in der Maske. In einer Viertelstunde öffnet sich der Vorhang im Friedrichstadt-Palast, zur Revue auf der größten Theaterbühne der Welt. Geschminkt ist sie noch nicht - und die Perücke fehlt auch. Das Kostüm trägt sie bereits. Schwarzes Lackleder auf Weiß, dünner Stoff an den Beinen. "Und einen falschen Po habe ich auch", sagt sie und klopft lachend auf ein gepolstertes Frackstück. Entworfen hat ihr Kostüm der Pariser Designer Jean-Paul Gaultier. Eigentlich macht er Mode für den Laufsteg. Für "The One - Grand Show" entwarf er erstmals Kostüme für eine Bühnenshow mit Tanz.

"Es ist ein Traum, in einem Gaultier-Kostüm zu tanzen", schwärmt Miranda. "Und er ist wirklich nett. Bodenständig und gar nicht abgehoben. Wenn er bei den Anproben dabei war, hat er immer gefragt, ist das bequem für dich, kannst du darin tanzen?" 500 Kostüme wurden für die 100 Künstler der Show hergestellt. Maßgeschneidert nach Gaultiers Vorlagen in den Kostümwerkstätten des Palastes in Berlin.

Edel und dennoch robust

Der Modeschöpfer Der Unternehmensgründer Jean Paul Gaultier wurde im April 1952 in Arcueil, einem Ort südlich von Paris, geboren. Seine Liebe zur Mode entdeckte er schon als Kind im Schönheitssalon seiner Oma. In der internationalen Modewelt gilt er als "Enfant terrible". Wörtlich übersetzt bedeutet das "schreckliches Kind", sinngemäß ist damit ein Mensch gemeint, der sich nicht nach Konventionen richtet. Seine Kostüme sind noch bis Juli 2018 in der Revue "The One - Grand Show" im Friedrichstadt-Palast zu sehen. Das Revuetheater in der Friedrichstraße im Berliner Stadtteil Mitte wurde in der DDR errichtet und 1984 eröffnet. dpa/akd

Schrill, bunt und unkonventionell sind die Entwürfe Gaultiers, der als einer der bekanntesten und einflussreichsten Designer der Welt gilt. Er machte Marinestreifen laufstegtauglich, steckte Männer in Röcke, entwarf extravagante Korsetts und Büstenhalter, wie die Kegel-BHs, die die Sängerin Madonna Anfang der 90er Jahre auf ihrer Tournee trug. All das zeigt er auch in Berlin.

Im Oktober 2015, ein Jahr vor der Premiere, gab es die ersten Gespräche mit Gaultier in Paris. Anschließend haben drei Berliner Gewandmeisterinnen Gaultiers Entwürfe interpretiert und die Kostüme erstellt. Eine von ihnen ist Mira Hartner. Sie steht an einem Tisch in der Herrenschneiderei und blättert in einem dicken Ordner mit Gaultiers Figurinen. So heißen die Entwürfe in der Fachsprache.

"Gaultier arbeitet für den Laufsteg. Auf der Bühne müssen die Kostüme anderen Bedingungen standhalten", sagt Hartner "Für uns bestand die Herausforderung darin, die Kostüme so zu fertigen, dass sie aussehen, wie er es möchte, und sie trotzdem die Anforderungen für die Bühne erfüllen. Bei manchen Kostümen stellte sich erst bei den ersten Proben vor Publikum heraus, dass sie verändert werden müssen."

"Er hat sehr klare Visionen"

Einmal im Monat war Gaultier in Berlin und hat sich die Kostüme an den Tänzern angesehen. Oft habe er noch am lebenden Modell das Design neu entworfen. "So haben sich die Kostüme Schritt für Schritt entwickelt", sagt Hartner. Neben den Gewandmeisterinnen arbeiteten 15 Frauen in der Herren- und Damenschneiderei, dem Kopfputz und der Schuhmacherei daran, die Entwürfe auf die Bühne zu bringen. Teilweise im Zusammenspiel mit weiteren Abteilungen. "Die Kostüme der dreiköpfigen oder der sechsbeinigen Frau sind in Zusammenarbeit mit Maske, Plastik und Schlosserei entstanden. Die Schlosserei hat die Untergestelle gefertigt, die Plastik bildete Köpfe und Beine nach."

Dreiköpfige Frauen, Männer ohne Haut, eine tätowierte Schwangere - Absonderlichkeiten sind es, die für den Designer Ästhetik ausmachen. So ließ er auch schon Alte und Dicke als Models über den Laufsteg gehen. Das Unperfekte ist es, das einen Menschen für Gaultier attraktiv macht. Gaultiers Entwürfe sind hingegen perfekt - durchdacht bis ins kleinste Detail.

Das zeigt sich auch in den verwendeten Materialien: unzählige Swarovski-Kristalle, Marabufedern, bedrucktes Leder. Viele Stoffe wurden speziell für Gaultiers Kostüme in Paris gedruckt. Mit "unglaublich viel Vorplanung", sagt Hartner. "Die Grafik wurde in Berlin gemacht, aber die Grafiker kannten sich nicht mit Kleiderdesign aus. Deshalb haben wir hier kleine Schnittteile als Vorlagen produziert. Drucker haben dann schließlich die Muster auf die Meterware projiziert.

An die Treffen mit dem Designer erinnert sich auch Hartner gern. "Mit Gaultier zu arbeiten war sehr schön, weil er sehr klar ist in seinen Anweisungen. Er weiß, was er will und hat klare Visionen, die er respektvoll vermittelt." Sie stellt den Ordner mit den Figurinen zurück und schneidet an einem großen, fächerförmigen Tüllstück, das vor ihr auf dem Tisch liegt. Am Kostüm sind drei Monate nach dem ersten Einsatz die Rüschen abgenutzt. "Sie sind so voluminös schon völlig abgeranzt", sagt sie. Auch der "Jeansmann", ein Kostüm aus Jeansstücken, falle wieder völlig auseinander.

Qualität erhalten

Manche Kostüme kommen jeden Tag in die Schneidereien zur Reparatur. "Es ist nun mal Arbeitskleidung". Auch beim schnellen Umziehen zwischen den Szenen ginge oft mal etwas kaputt. "Unser Ziel ist es, den Standard solange die Show läuft zu halten. Die Besucher der letzten Vorstellung sollen die gleiche Qualität sehen wie die Premierengäste." Bei der Premiere saß auch Gaultier im Publikum. Und auch noch einige Male danach. "Für ihn hat sich mit der Revue ein Kindheitstraum erfüllt", sagt Hartner. Das habe er erzählt. "Ihm hat es sehr gefallen."