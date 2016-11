"Bleibt so cool, wie wir es in den letzten Wochen gewesen sind. Dann werden wir 2017 nicht nur den Bundespräsidenten stellen, sondern auch den Bundeskanzler", sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Foto: Michael Kappeler

Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat seine Partei aufgerufen, sich in der K-Frage nicht «kirre» machen zu lassen. «Bleibt so cool, wie wir es in den letzten Wochen gewesen sind», sagte Gabriel nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung der SPD-Fraktion.

«Dann werden wir 2017 nicht nur den Bundespräsidenten stellen, sondern auch den Bundeskanzler.» Ob Gabriel selbst als Kanzlerkandidat antritt, will die SPD erst Ende Januar bekanntgeben.

Der Vizekanzler warb bei den Bundestagsabgeordneten um Unterstützung für diesen Zeitplan. «Wir wissen, wohin wir wollen. Und dafür haben wir einen klaren Plan», sagte er. Die SPD habe ein klares Drehbuch, wolle erst Wahlprogramm und Kurs bestimmen, dann die Personalien. Das unterscheide die Sozialdemokraten von der Union und CDU-Chefin Angela Merkel.

Die Wähler wüssten nun, dass Merkel zum vierten Mal antrete, aber die CDU habe keine politische Botschaft mitgeliefert. Die Union sei nicht nur im Geschwisterstreit verkeilt, sondern ein «Vakuum».

Die SPD wolle nicht nur einen Kandidaten aufstellen, sondern mit Inhalten überzeugen, meinte Gabriel. Ein Wahlkampf der leeren Versprechen würde nur den Populisten nutzen, die dies zur «Verleumdung unserer Demokratie» einsetzen würden.

Die SPD solle sich freuen und selbstbewusst sein, weil mit Frank-Walter Steinmeier erst zum dritten Mal in der bundesdeutschen Geschichte ein Sozialdemokrat nun Bundespräsident werde: «Die Durchsetzung dieser Kandidatur zeigt eines: Was möglich ist, wenn wir Kurs und Kompass haben. Wenn wir an uns selbst glauben», so Gabriel. Das sollte die Lehre auch für den anstehenden Wahlkampf sein.