Für einen erneuerten Humanismus in Ethik und Politik

Die Angst vor islamistischem Terror schürt den Wunsch nach einem starken Staat. Falsch, sagt unser Gastautor - Demokratie beruht auf Vertrauen und der Besinnung auf die Menschenrechte.

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war von einer bis dahin nicht erreichten Praxis der Inhumanität geprägt, die von anti-humanistischen Ideologien, darunter insbesondere Sozialdarwinismus, Rassismus, Faschismus und Nationalsozialismus, aber auch Bolschewismus und Stalinismus vorbereitet worden war. Das Ende des aufklärerischen Zeitalters in Europa hatte eine humanistische Geisteshaltung in die Defensive gedrängt und den politischen Religionen mit ihren zynischen Machtstrategien den Boden bereitet. In der Schockstarre nach dem Zweiten Weltkrieg und nach zwölf Jahren NS-Terror schien sich nur die Restauration alten und ganz alten Denkens, die erneute Orientierung an kirchlichen Autoritäten und die Verklärung der alten Zeit und der alten Sittlichkeit als Weg aus der Menschheitskrise anzubieten.

Die Verbindung von Restauration mit Verdrängung des Geschehenen und des eigenen Beitrags dazu, der Versuch, das Grauen der Erinnerung durch Konsum und Arbeitseifer zu übertönen, misslang, zumal in Deutschland. Das Aufbegehren der damals jungen Generation in den 1960er und 1970er Jahren galt in Deutschland der Verlogenheit und dem Beschweigen der Tätergeneration, aber weltweit auch der schönen neuen Welt des Konsums und des technischen Fortschritts, in der die Ausbeutung in der Dritten Welt und die Umweltzerstörung ausgeblendet wurde. Die daraus hervorgehenden neuen sozialen Bewegungen, einschließlich der älteren Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA, vor allem aber der politisch zunächst sehr erfolgreiche Anti-Kolonialismus und die Frauenbewegung, sind durchgängig von humanistischen Impulsen geprägt.

Julian Nida-Rümelin Julian Nida-Rümelin (Bild), geb. 1954 in München, war 1998 bis 2001 Kulturreferent der Landeshauptstadt München und anschließend bis 2002 Kulturstaatsminister. Nida-Rümelin lehrt seit 2004 an der Ludwig-Maximilians-Universität München, seit 2009 Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft. Er kooperiert mit dem Deutschen Verband für Finanzanalysten und Assetmanager für eine ethisch sensible Ausbildung von Finanzmanagern. Als Autor veröffentlichte Nida-Rümelin Bücher wie "Die Optimierungsfalle - Philosophie einer humanen Ökonomie (2011)", "Akademisierungswahn - zur Krise beruflicher und akademischer Bildung" (2014) oder "Humanistische Reflexionen" (2016). malo (BILD: dpa)

Instrumentalisierung des Lebens

Auffällig ist allerdings, wie rasch es zum Umschlag von humanistischen Ausgangsimpulsen über ideologische Verhärtungen bis zur inhumanen Praxis der gewalttätigen Ausläufer der Studentenbewegung kommen konnte. Die Abschließung gegenüber widerspenstiger Erfahrung und die Instrumentalisierung des eigenen Lebens und des Lebens anderer spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Solidarisierung mit den Unterdrückten der Dritten Welt folgt einem humanistischen Impuls, der Aufbau der Stadtguerilla in westlichen Metropolen ist dagegen nicht nur Ausdruck wachsender politischer Hoffnungslosigkeit, sondern folgt der zynischen Logik, Menschenleben abzuwerten, um sie höheren Zwecken opfern zu können.

Spätestens seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes verbreitete sich in der politischen Sphäre die vage Ahnung, dass die Welt eine neue Ordnung benötige. Die US-amerikanische Regierung und ihre Berater sprachen von einer New World Order, natürlich unter US-amerikanischer Ägide. Auch linksliberale Intellektuelle kamen zu dem Ergebnis, es sei nur eine einzige Supermacht übrig geblieben, und diese könne nun mit ihrer militärischen Dominanz jeden Konflikt für sich entscheiden.

Es kam ganz anders. Während George Bush Senior noch vergleichsweise verantwortungsvoll mit der Rolle der USA als einziger verbliebener Supermacht umging und Bill Clinton sich auf Prosperität und gesellschaftliche Liberalisierung konzentrierte, entwickelte George W. Bush eine zynische, interventionistische Außenpolitik, die alte Verbündete verprellte und neue Feinde heranzüchtete. China entwickelte derweil ein neues Staatsmodell in der Verbindung einer überwiegend privatwirtschaftlich-kapitalistischen Ökonomie mit einer kommunistischen Parteidiktatur. Dies hat einerseits eine wirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche Dynamik ausgelöst, die in Gestalt einer nachholenden Entwicklung mit zeitweise astronomisch hohen Wachstumsraten ihresgleichen sucht, aber andererseits die sozialen Spannungen verschärft und ein Maß an Ungleichheit der Vermögen und der Einkommen hervorgebracht hat, die sonst nur in Südamerika verbreitet ist.