Für die „größte Show“ fällt der letzte Vorhang

Washington. "Meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen ..." - mit diesen Worten wird im Zirkusrund von "Ringling Brothers and Barnum & Bailey" demnächst kein großer Zampano mehr Jongleure auf dem Hochseil, Tiger, die durch Feuerreifen springen, oder tanzende Pferde ankündigen. Nach 146 Jahren gibt es schlicht nicht mehr genügend Interesse an dem Spektakel, das der Mitbegründer Phineas Taylor "PT" Barnum einmal "The Greatest Show on Earth" - "die größte Show der Welt" - getauft hatte.

Tierschützer applaudieren

Obwohl die reisenden Zirkusleute jedes Jahr noch rund 30 Millionen Menschen erreichten, klafften regelmäßig weite Lücken auf den Zuschauerbänken. "Verbunden mit steigenden Betriebskosten, lässt sich das Zirkusgeschäft nicht mehr darstellen", erklärte Kenneth Feld für die Eigentümerfamilie, die den Traditionsbetrieb 1967 übernommen hatte. Es war keine leichte Entscheidung für Feld, dessen Unternehmen in den beiden Zirkuskompanien "Circus Extreme" und "Out of this World" zusammen rund 500 Menschen beschäftigt. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den Mitarbeitern, als Feld ankündigte, die Zelte für immer abzubauen.

Den letzten Stoß habe dem Geschäft die nicht ganz freiwillige Pensionierung der Elefanten vor einem Jahr gebracht. "Das verschärfte unsere Probleme", sagt Feld, der das Ende der Auftritte der Dickhäuter unter dem massivem Druck von Tierschutz-Organisationen beschlossen hatte. Diese organisieren seit Jahren Proteste gegen "Ringling Brothers and Barnum & Bailey", um auf die Behandlung der Zirkustiere aufmerksam zu machen. Parallel zogen die Tierschützer vor Gericht.

Obwohl sie 2014 in einem Prozess verloren hatten, war ihnen jetzt die öffentliche Zustimmung sicher. "Es wird nicht länger akzeptiert, dass wilde Tiere von Stadt zu Stadt reisen und lächerliche Nummern vorführen, zu denen sie gezwungen wurden", meint Wayne Pacelle von der Humane Society. "Das war die traurigste Schau der Welt", applaudiert auch die Tierrechtsorganisation PETA der Entscheidung in einer Erklärung. "Andere Tier-Zirkusse, Straßen-Shows und Ausstellungen wilder Tiere sollten genau hinschauen", rät PETA deren Betreibern. "Die Gesellschaft hat sich geändert". In jedem Fall geht eine amerikanische Institution zu Ende, die ihre Wurzeln im ländlichen Wisconsin und in New York hat. Die fünf Ringling-Brüder Alf, Al, Charles, John und Otto führten 1882 ihre ersten Akrobatik-Shows in dem Örtchen Mazomanie auf. Der Erfolg ermunterte sie vier Jahre später, von einer Stadt zur nächsten zu ziehen.

USA zunächst aufgeteilt

Die Geschichte PT Barnums reicht bis 1841 zurück, als Barnum in New York eine Institution eröffnete, die eine Mischung aus Zoo, Museum und Freakshow war. 40 Jahre später schloss er sich mit James Bailey und James Hutchison zu "P.T. Barnum's Greatest Show On Earth" zusammen. Die beiden Zirkus-Imperien teilten sich die USA auf, um sich nicht ins Gehege zu kommen. Nach dem Tod Baileys fusionierten sie.

Unter die Nostalgie der Zirkusfans und den Jubel der Tierschützer mischt sich nach Ankündigung der letzten Show am 7. Mai in der Neu-Englandstadt Providence die Gewissheit, dass in den USA eine Tradition nach fast eineinhalb Jahrhunderten zu Ende geht.