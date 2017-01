„Früher standen alle Kopf“

Bonn. Die deutsche Kirmes ist ein Hort der Beständigkeit. Grellbunte Karusselle, 90er-Jahre-Techno am Autoscooter, der Geruch von brutzelnden Nackensteaks - das grundsätzliche Arrangement auf Rummelplätzen hat sich seit vielen Jahren so gut wie nicht verändert. Für die Welt drumherum gilt das leider nicht ganz, wie spätestens der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gezeigt hat.

Die neue Frage nach der Sicherheit ist die aktuellste Debatte, die geeignet ist, am Wesenskern deutscher Kirmes-Gemütlichkeit zu rütteln. Wie entspannt kann ein Fest noch sein, das versucht, sich gegen jede denkbare Gefahr abzuriegeln? Zugleich ist es nicht die einzige: Kostendruck, das Sterben kleinerer Volksfeste, die Digitalisierung - all das zu ignorieren, ist wohl keine Option. "Die Käseglocke wird nicht der Weg sein", sagt Frank Hakelberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Schaustellerbundes (DSB). Für die Branche, die sich von heute bis zum 14. Januar in Bonn mit etwa 500 Delegierten trifft, gibt es jedenfalls mehr als genug Gesprächsstoff. Der DSB erwartet rund 1300 Gäste. Es sei "das größte Schaustellerjahrestreffen weltweit".

Sicherheitsfrage wird überdacht

Der Anschlag in Berlin mit zwölf Toten und vielen Schwerverletzten wirkt dabei deutlich nach. "Überall werden Sicherheitskonzepte überdacht", sagt Hakelberg. Er rechnet fest damit, dass es in der neuen Volksfest-Saison mehr Betonpoller geben wird. Gleichzeitig besteht aus Sicht der Schausteller die Gefahr, bei den Sicherheitsvorkehrungen über das Ziel hinaus zu gehen. "Aus Festen dürfen keine Festungen werden", sagt Verbands-Präsident Albert Ritter. Eine komplette Umzäunung aller Kirmesplätze kann sich der DSB nicht vorstellen. Nicht nur, weil das den Charakter des Festes verderben könnte, sondern auch, weil dann neue Gefahren drohten - etwa bei den Fluchtwegen.

Die Branche macht sich zudem Sorgen, dass Kommunen auf die Idee kommen könnten, die Mehrkosten komplett auf die Schausteller umzulegen. Es gehe in der Debatte ja nicht um eine Gefahr, die aus einer Kirmes heraus entstehe, argumentiert Geschäftsführer Hakelberg. Die komme von außen. Das sei daher eine hoheitliche Aufgabe. Um die Stimmung und den Zulauf auf den Volksfesten sorgt er sich gleichwohl nicht. Er glaubt, dass sich der Gedanke durchsetzt, sich den Spaß nicht nehmen zu lassen. Dass es auch abgesehen von der Sicherheit einen gewissen Veränderungsdruck gibt, hat vor einigen Jahren eine Studie des Spitzenverbandes gezeigt. Sie kam 2012 zu dem Schluss, dass in den Jahren seit der Jahrtausendwende fast jedes vierte Volksfest von der Bildfläche verschwunden ist - vor allem die kleinen. Die Entwicklung hängt auch damit zusammen, wie Menschen heute ihre Freizeit verbringen wollen - und können. Früher stand noch alles Kopf, wenn die Kirmes ins Dorf kam. Wer sich verlieben wollte, versuchte es als erstes auf einem Volksfest. Spätestens seit dem Siegeszug des Internets ist das natürlich anders. Wer über deutsche Rummelplätze bummelt, könnte dennoch meinen, dass die Zeit still steht. Fahrgeschäfte sind in greller 80er-Jahre-Optik bemalt. Paare, die sich in der Öffentlichkeit auf keinen Fall mit Kosenamen anreden, tragen plötzlich Herzen mit Aufschriften.

"Kirmes ist Auszeit"

Eine Kirmes kann sich augenscheinlich nur gemächlich modernisieren. Kirmes ist Auszeit und Gegenwelt zum Alltag", sagt die Volkskundlerin Gabriele Dafft vom Bonner Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. "Selbst wer sich sonst gesund ernährt, gönnt sich dort einen fettigen Imbiss." Ähnlich sei es bei der Deko. Privat möge man es vielleicht nicht überladen und bunt. "Auf der Kirmes wird es erwartet."