Friedensnobelpreis für Kolumbiens Präsident Santos

Festival

Die zweite Auflage des "Harder than Steel"-Festivals in Dittigheim brachte gegenüber dem letzten Jahr noch mal eine Steigerung mit sich. Am späten Nachmittag hieß es: Ausverkauft. Aus der ganzen Republik und auch dem benachbarten Ausland rollten Fahrzeuge in den Tauberbischofsheimer Stadtteil. Dies… [mehr]