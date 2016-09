Fremdenhass schadet dem Osten

Alle Bilder anzeigen Bautzen am vergangenen Sonntag: Ein Mann trägt während einer Kundgebung einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Natürliche Härte geboren im Osten". © dpa

Berlin. Iris Gleicke (Bild) weiß genau, wovon sie spricht. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und Ost-Beauftragte der Bundesregierung kommt aus Schleusingen, einer Kleinstadt mit etwas mehr als 5000 Einwohnern am Südrand des Thüringer Waldes. Vor einigen Jahren erklärte die NPD Schleusingen zur "Frontstadt" und zog am Vorabend des 30. Januar, dem Jahrestag der Machtergreifung Hitlers, mit einem Fackelzug durch die Innenstadt.

Wenn die SPD-Politikerin als Mitglied der Bundesregierung - wie beispielsweise jüngst in Japan - bei Investoren und Unternehmern Werbung für den Strandort Ostdeutschland macht, sind Vorfälle wie dieser oder die Anschläge auf Flüchtlingsheime jedes Mal ein Thema. "Ich werde auf der ganzen Welt gefragt, ob Ostdeutschland sicher ist", sagt sie. Im Ausland werde sehr genau registriert, was in Deutschland passiere und wie sich vor allem die Situation für Ausländer in den neuen Ländern darstelle. Und dies sei durchaus ein Standortnachteil im weltweiten Wettbewerb um Ansiedlungen. "Ein Standort, der sich nicht weltoffen präsentiert, hat ökonomische Probleme."

Darum schlägt Gleicke bei der Vorstellung des Jahresberichts der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit, den das Bundeskabinett gestern verabschiedete, Alarm und warnt ungewöhnlich deutlich Form vor den Folgen des zunehmenden Fremdenhasses zwischen Elbe und Oder. "Der Rechtsextremismus in all seinen Spielarten stellt eine sehr ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder dar", sagt die Ost-Beauftragte.

Als Beispiel verweist sie auf Dresden. Dort hätten die fremdenfeindlichen "Pegida"-Demonstrationen im Jahr 2015 zu einem deutlichen Rückgang bei den Übernachtungen geführt, die Stadt habe einen Image-Schaden erlitten. Ausdrücklich weist Gleicke darauf hin, dass die große Mehrheit der Ostdeutschen weder fremdenfeindlich noch rechtsextrem sei. Gleichwohl würden die Verfassungsschutzberichte der Länder belegen, "dass in Ostdeutschland im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine besondere Häufung von fremdenfeindlichen und rechtsextremen Übergriffen zu verzeichnen ist". So seien gewalttätige Ausschreitungen wie in Heidenau und Freital zu "Symbolen eines sich verfestigen Fremdenhasses geworden", heißt es im Bericht der Bundesregierung, bei den Protesten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sei deutlich geworden, "dass die Grenzen zwischen bürgerlichen Protesten und rechtsextremistischen Agitationsformen zunehmend verschwimmen".

Gleichzeitig warnt Gleicke davor, dass sich die wirtschaftliche Kluft weiter öffnet. So ist die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern zwar deutlich gesunken und liegt im Jahresdurchschnitt bei 9,2 Prozent, doch in der alten Bundesrepublik sind lediglich 5,7 Prozent ohne Job. Und während die Wirtschaft östlich der Elbe um 1,5 Prozent wuchs, wofür fast ausschließlich die positive Entwicklung Berlins verantwortlich ist, waren es im Westen sogar 1,7 Prozent - noch immer liegt die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands pro Kopf rund 27,5 Prozent niedriger als in Westdeutschland.

Verlust an Einwohnern

Seit dem Jahr 2000 haben die ostdeutschen Länder 6,4 Prozent an Einwohnern verloren, lediglich Berlin verzeichnete ein Plus von 5,6 Prozent, während die Einwohnerzahl der alten Länder um 1,6 Prozent stieg. Die Bundesregierung sieht in der Zuwanderung eine Chance, den Bevölkerungsrückgang, die zunehmende Alterung und den sich abzeichnenden Fachkräftemangel in den neuen Ländern zumindest etwas abzumildern. Doch mit Blick auf die dort herrschende Fremdenfeindlichkeit kommt Gleicke zu dem bitteren Schluss, dass diese Chancen "gerade dort verspielt werden, wo man in ganz besonderer Weise auf Zuzug angewiesen ist".