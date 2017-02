Frecher Quereinsteiger hat Siegchancen

Der neue Favorit in Frankreich: Kandidat Emmanuel Macron. © epa

Paris. Es war ein gemeinsamer Besuch Ende April vergangenen Jahres in einem Pharma-Unternehmen in Chartres, um den Kampf des Präsidenten und seines Wirtschaftsministers für Wachstum und Jobs zu illustrieren. Doch der Minister blieb nicht an der Seite von François Hollande, ging eigene Wege.

"Wo ist er, Macron?", fragte Hollande mehrmals. Um schließlich erleichtert auszurufen: "Ah, da ist er ja!" Genüsslich gaben die Medien die Szene wieder, die als Vorbote für das erschien, was passieren sollte. Zwei Wochen zuvor hatte Emmanuel Macron seine Partei gegründet, die seine Initialen trägt: "En Marche!", was so viel heißt wie "In Bewegung!".

Weder links noch rechts positioniere sie sich, so Macron. Er verriet auch, dass er längst sein sozialistisches Parteibuch zurückgegeben hatte. Noch erschien es damals unwahrscheinlich, dass er seinen Mentor herausfordern würde. Früh hatte Hollande den Absolventen von Elitehochschulen und einstigen erfolgreichen Banker bei der Privatbank Rothschild & Cie entdeckt. Er machte ihn 2012 zum Wirtschaftsberater und 2014 zum Wirtschaftsminister, wo Macron ein Liberalisierungsgesetz ausarbeitete, das unter anderem die Sonntagsarbeitszeiten lockerte und den Fernbusverkehr öffnete. Seitdem fahren preisgünstige "Macron-Busse" durchs Land. Der Quereinsteiger mit dem Gewinnerlächeln wurde das beliebteste Kabinettsmitglied.

Zahl der Unterstützer wächst

Doch Ende August trat er zurück, um die Präsidentschaftswahl anzusteuern. Beobachter hielten Macrons Vorgehen lange für aussichtslos - ihm fehlen eine Parteibasis und eine klare Position in einem politischen System, das auf die Konfrontation zwischen links und rechts ausgerichtet ist. Zurzeit aber steigen die Aussichten des 39-Jährigen täglich; er wird bereits als letzte Hoffnung gegen Marine Le Pen gehandelt. Umfragen sehen Macron in der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin, nachdem der Druck auf den konservativen Kandidaten François Fillon im Skandal um die üppigen Honorare in Höhe von 830 000 Euro für seine Frau Penelope als angebliche parlamentarische Assistentin steigt.

Seit der Nominierung des Parteilinken Benoît Hamon zum Kandidaten der Sozialisten, der die Reformen der Regierung blockierte, schließen sich ihm zudem Mitglieder der Regierungspartei an.

Wirtschaft spendet viel

Sein Programm, so versprach Macron, arbeite er bis Ende Februar auf Basis von tausenden Tür-zu-Tür-Befragungen aus. Seine Anhänger sind überwiegend jung, gut ausgebildet, oft Politik-Novizen. Er vertritt eine wirtschaftsliberale Linie, möchte die Reichensteuer abschaffen, die 35-Stunden-Woche und das Renteneintrittsalter flexibler regeln. Zahlreiche Wirtschaftsvertreter unterstützen ihn - auch finanziell. Zugleich tritt er als feuriger Pro-Europäer auf. Er beansprucht für sich, nicht immer politisch korrekt aufzutreten und nicht alles zu machen wie die anderen. Auch privat: Noch als 16-jähriger Schüler verliebte sich Macron in seine damalige Lehrerin Brigitte Trogneux, eine verheiratete Mutter dreier Kinder. Inzwischen hat er sie geheiratet - und ist mit 39 Jahren bereits siebenfacher Großvater.