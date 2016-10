Fraport und Al-Wazir verhandeln bereits

Die Bekämpfung des Fluglärms rund um den Frankfurter Flughafen stützt die Landesregierung im Wesentlichen auf zwei Säulen - die schon in Kraft befindlichen Lärmpausen und die jetzt zusätzlich geplante Lärmobergrenze.

Die Lärmpausen gelten bei entsprechender Wetterlage jeweils in bestimmten Regionen in der Stunde vor oder nach dem von 23.00 Uhr abends bis 05.00 Uhr morgens geltenden Nachtflugverbot durch eine wechselseitige Nutzung der Start- und Landebahnen, also zwischen 22.00 und 23.00 oder 05.00 und 06.00 Uhr.

Die Lärmobergrenze soll verhindern, dass der Fluglärm deutlich über den derzeit geltenden Pegel hinaus ansteigt. Dazu soll vor allem die Fläche mit der höchsten Lärmbelastung nur noch geringfügig wachsen dürfen. Zudem soll die nach dem Planfeststellungsbeschluss mögliche Steigerung des Dauerschallpegels um 1,8 DB(A) gekappt werden. kn