Hallo Kinder, heute gehe ich mit meinen Freunden wieder zum Martinsumzug. Dazu habe ich mir extra eine ganz tolle Laterne aus Tonkarton gebastelt und viele Sterne, eine große Sonne und natürlich auch einen Mond ausgeschnitten. Die habe ich dann mit buntem Leuchtpapier beklebt.

An der Spitze reitet Sankt Martin auf einem prächtigen Pferd und alle Kinder folgen mit den leuchtenden Laternen.

Wusstet Ihr eigentlich, warum man am Martinstag mit Laternen durch die Straßen läuft? Martin war der Sohn eines römischen Offiziers. Sein Vater arbeitete bei der Armee, und auch Martin sollte später einmal dort arbeiten.

Während seiner Zeit in der Armee hatte er viel mit Gott und dem christlichen Glauben zu tun. Deshalb wurde er nach seiner 25-jährigen Amtszeit Priester. Nachdem er ein Kloster gründete, wollten viele Menschen ihn zum Bischof von Tours ernennen.

Aus Angst, Bischof zu werden, versteckte er sich nachts in einem Gänsestall. Die Menschen liefen mit Laternen durch die Straßen, um ihn zu finden. Letztendlich verrieten die Gänse ihn mit ihrem lauten Geschnatter. So kam es dazu, dass Kinder am Martinstag einen Laternenumzug machen und Martinsgänse zum Vernaschen bekommen.