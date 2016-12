Jedes Jahr gibt es Tausende Vorschläge. Nun hat eine Jury aus Sprach-Experten wieder das Wort des Jahres gewählt.

Herausgekommen ist ein ziemlich seltsamer Begriff: postfaktisch. Was soll das denn heißen?

Das Wort setzt sich aus zwei Teilen zusammen: post und faktisch.

Fangen wir hinten an. Faktisch kommt von dem Wort Fakten. Es geht also um Tatsachen. Das sind Dinge oder Ereignisse, die man sicher nachweisen kann: zum Beispiel dein Alter. Wenn du weißt, wann du geboren wurdest, kannst du dein genaues Alter ausrechnen.

Post ist eine Vorsilbe und kommt aus der lateinischen Sprache. Die Vorsilbe "post" hat nichts mit Briefen zu tun, sondern heißt einfach nur "nach".

Zusammen ergibt postfaktisch also: nach den Fakten. Es beschreibt eine Zeit, in der Fakten nicht mehr so viel zählen.

Die Fachleute finden: Manchen Menschen sind Fakten, also Tatsachen, nicht mehr so wichtig, wenn sie über bestimmte Themen reden.

Stattdessen komme es ihnen mehr auf Gefühle an. Das nutzen auch manche Politiker aus. Sie ignorieren die Fakten, um ihre Ziele durchzusetzen.

Andere Leute wollen dagegen etwas tun, auch Politiker. Sie hoffen, dass sich die Menschen wieder mehr an die Fakten halten, wenn sie diskutieren.