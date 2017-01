Der Hund schüttelt sich hin und her. Wasser fliegt in Tausenden Tropfen durch die Luft. Hier ist jemand in einen ordentlichen Regenguss gekommen!

Doch genau wie wir Menschen wollen die meisten Tiere lieber trocken bleiben, sonst frieren sie. Da Hunde aber kein Handtuch dabei haben, müssen sie das Wasser anders loswerden: Sie schütteln sich. Je kleiner der Hund, desto schneller bewegt er seinen Körper dabei hin und her, haben Forscher rausgefunden.

So verlieren die Tiere deutlich mehr als die Hälfte des Wassers aus ihrem Fell.

Menschen, die zufällig danebenstehen, sollten also noch schnell zur Seite springen. Sonst müssen sie sich danach ein Handtuch holen.