Die Männer und Frauen tragen knallrote Gewänder und knallrote Hüte auf dem Kopf. Damit sehen sie ein bisschen so aus wie Magier. Doch um Zauberei geht es nicht, wenn diese Menschen zu sehen ist. Trotzdem sind ihre Auftritte spannend. Denn die Männer und Frauen sind Richter am höchsten Gericht in Deutschland: dem Bundesverfassungsgericht.

Es hat am Mittwoch Geburtstag. Am 28. September 1951 war es mit einer Feier eröffnet worden. Das ist 65 Jahre her. Seit es das Bundesverfassungsgericht gibt, werden dort Fälle verhandelt, die die Verfassung von Deutschland betreffen. Das ist das Grundgesetz. Darin stehen die wichtigsten Regeln für unser Land.

Das Bundesverfassungsgericht könnte zum Beispiel gefragt sein, wenn die Regierung ein neues Gesetz beschließt. Ist jemand der Ansicht, das Gesetz verstoße gegen das Grundgesetz, kann er sich an das Bundesverfassungsgericht wenden. Es wird dann geprüft, ob die Beschwerde berechtigt ist.