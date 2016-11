Im Schnee fühlen sich Rentiere wohl. Denn in freier Natur leben sie in kalten Regionen, zum Beispiel im Norden Europas. In Niederhausen im Bundesland Rheinland-Pfalz ist gerade von Schnee nicht viel zu sehen. Trotzdem lebt hier eine Gruppe von Rentieren.

Die Tiere gehören Sonja Persch-Jost und ihrem Mann Stefan Persch - und die Tiere kommen auch ohne Kälte zurecht. "Das sind die fantastischsten Tiere der Welt", sagt die Besitzerin. "Es sind nicht nur einmalig schöne Tiere, sie sind auch zutraulich und schlau."

Normalerweise stehen die Rentiere auf der Weide und grasen. Manchmal dürfen sie sich im Haus des Ehepaares umgucken.

In den nächsten Wochen haben die Tiere mehr zu tun. In der Adventszeit sind sie ab und zu auf Weihnachtsmärkten unterwegs.

Denn Stefan Persch tritt dort manchmal als Weihnachtsmann auf. Und der Weihnachtsmann ist schließlich oft mit Rentieren zu sehen.