Schnecken, größer als ein Mensch! Noch dazu komplett in den buntesten Farben - Gelb, Rot, Grün und Pink. Diese Schnecken stehen zurzeit in der Stadt Chongqing im Land China. Eine Künstlergruppe aus dem Land Italien hat sie dort aufgestellt. Neben den Schnecken gibt es auch andere Tiere - zum Beispiel Erdmännchen und Frösche. Die Frösche hängen so an einer Wand, dass sie aussehen, als würden sie dort hochklettern. Einige Tiere leuchten auch, wenn es dunkel wird.

Die Tiere sind aus Plastik, das recycelt (gesprochen: risaikelt) wurde. Beim Recycling wird Müll noch einmal verwendet. Dafür wird zum Beispiel das Plastik heraussortiert. Dann wird es zerkleinert und wieder eingeschmolzen. So können neue Formen entstehen - wie auch die Plastik-Tiere, die in China stehen. Bild: dpa