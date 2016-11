Zwei Tage sausten sie mit einer Rakete durchs All. Jetzt sind die Astronauten in ihrem neuen Zuhause angekommen: Sie wohnen von nun an ein halbes Jahr auf der Raumstation ISS.

Die Station schwebt rund 400 Kilometer von der Erde entfernt im Weltall umher.

Die Neuen auf der ISS sind Thomas Pesquet aus Frankreich, Peggy Whitson aus den USA und Oleg Nowizki aus Russland. Insgesamt sind nun sechs Menschen an Bord der Raumstation SS.

Die Raumfahrer forschen dort in verschiedenen Bereichen, etwa in der Medizin und in der Physik. Sie machen Experimente und schauen, was mit manchen Dingen im All passiert.

Die neuen Raumfahrer haben auch Essen mitgebracht: zum Beispiel das Gericht eines erfolgreichen Kochs aus Frankreich. Das Festessen soll zu Silvester zubereitet werden. Schließlich sollen die Raumfahrer dort oben nicht nur arbeiten.