Spaghetti oder Lasagne sind superlecker! Das finden zumindest viele Deutsche. In einer Umfrage sagten viele, Nudeln seien ihr Lieblingsessen. Spaghetti und andere Nudeln werden aus einem Teig gemacht. Der besteht aus Getreide und Wasser. Manchmal ist auch noch Ei darin. Wer die Nudeln erfunden hat, da streiten sich unter anderem die Chinesen und die Italiener. Beide sagen: Wir haben die Nudeln erfunden. Forscher hatten in China in Asien einen Topf mit 4000 Jahre alten Nudeln entdeckt. Der Seefahrer Marco Polo soll sie vor 1300 Jahren von Asien nach Italien gebracht haben. Aber auch in Italien haben Forscher Hinweise auf Nudeln entdeckt, die schon älter sind. Und gekochte Nudeln kann man noch einmal verwenden.

Nudeln, die man schon mal gekocht hat, sollte man nicht wegwerfen. Man kann sie noch einmal zubereiten - zum Beispiel anbraten oder in einem Auflauf überbacken.