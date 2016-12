In diesen riesigen Stiefel passen sicher eine Menge Süßigkeiten! Er ist fast so hoch wie ein Fünf-Meter-Brett im Schwimmbad. Außerdem ist er zwei Meter lang. Tragen könnte ihn nur ein Riese - denn der Schuh hat die Schuhgröße 330! Der Stiefel steht in der Stadt Leisnig im Bundesland Sachsen. Er wurde vor 20 Jahren von zwei Schuhmachermeistern angefertigt. Damit der Stiefel für den Nikolaustag schön glänzt, wurde er gerade in den letzten Tagen geputzt und poliert. Zwar kommen jetzt keine Süßigkeiten rein. Besucher des Stiefelmuseums können sich aber auf die Schuhspitze setzen und ein Foto machen.