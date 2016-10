Wäre das nicht toll, sich mal kurz in eine andere Zeit zu beamen! Sich also auf eine Zeitreise zu begeben. In der ARD-Radionacht ist das möglich. Sie ist extra für Kinder gemacht. Das Ganze findet am 25. November statt. Wer will, kann dann bis spät in die Nacht Radio hören.

Am Abend laufen stundenlang Hörspiele, Lesungen, Reportagen, Rätsel und Comedy, und zwar auf verschiedenen Radiosendern der ARD. Die Geschichten drehen sich alle um die Reise durch die Zeit. Es sind zum Beispiel Funksprüche aus der Vergangenheit zu hören. Aber auch über Erfindungen in der Zukunft erfährt man einiges. Mehr Informationen zu der Aktion findet man im Internet hier: http://www.kinderradionacht.de/startseite.html.