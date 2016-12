Unter dem Weihnachtsbaum lagen vermutlich auch bei dir viele Geschenke: Spiele, Kuscheltiere oder anderes Spielzeug. Und sicher war auch etwas dabei, das du nicht richtig toll fandest. So ist das eben manchmal mit Geschenken. Nicht alle gefallen einem.

Das gibt es auch bei Erwachsenen. Auch sie bekommen Geschenke, die ihnen gar nicht gefallen. Was man mit den Geschenken dann machen kann? Sie einfach wegzuwerfen, wäre zu schade. Für unliebsame Geschenke gibt es in der Stadt Nürnberg im Bundesland Bayern einen eigenen Markt. Er heißt "Markt der langen G'sichter". Das ist übrigens kein Schreibfehler: G'sichter soll Gesichter bedeuten. Von einem langen Gesicht spricht man, wenn jemand enttäuscht oder traurig ist.

Bei der Veranstaltung in Nürnberg werden unliebsame Geschenke versteigert. Das heißt: Menschen auf einer Bühne stellen die Geschenke vor, und Leute im Publikum können Geld dafür bieten. Wer am meisten bietet, bekommt das Geschenk. Denn was der eine nicht mag, kann einem anderen vielleicht gefallen. Ein Teil von dem Geld wird auch gespendet.