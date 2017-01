Ein Luchs hat das kalte Wetter ausgenutzt: Er ist aus seinem Zoo ausgebüxt. Das Wasser in einem Graben war zugefroren. So konnte das Tier mit dem Namen Findus aus seinem Gehege in der Stadt Gelsenkirchen entkommen. Die Stadt liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Luchse sind verwandt mit Hauskatzen und sehen so ähnlich aus. Sie sind aber fast so groß wie Schäferhunde. Außerdem haben sie Ohren, die aussehen wie die Bürste eines Pinsels. Einige Luchse leben in der Wildnis in Deutschland.

Viele Leute suchten nach Luchs Findus. Aber von ihm fehlt noch jede Spur. "Der kann jetzt überall sein", sagte eine Mitarbeiterin des Zoos. Luchse sind sehr scheu und verstecken sich tagsüber oft. Der Zoo geht davon aus, dass er für Menschen nicht gefährlich ist. Viel mehr seien Autos für Findus eine Gefahr. Denn die kennt er aus dem Zoo ja nicht.