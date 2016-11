Die meisten Filme, die in Indien gedreht werden, kommen aus Mumbai. Früher hieß die Stadt mal Bombay. Die Filmstudios werden deshalb oft "Bollywood" genannt. Das klingt so ähnlich wie Hollywood, nur eben mit einem B - von Bombay. Bollywood-Filme sind oft sehr anders als die Filme, die man in Deutschland kennt. In Bollywood-Filmen wird ständig gesungen und getanzt. Der Held oder die Heldin fangen einfach an zu singen, oft kommen wie aus dem Nichts noch viele andere Tänzer dazu.

Eine große Rolle spielen auch sehr bunte Kostüme. Das bekannteste Kleidungsstück für indische Frauen heißt Sari. Ein Sari besteht vor allem aus einem meterlangen Stück Stoff, das kunstvoll um den Körper gewickelt wird.

In Indien gibt es viele Sprachen. In Bollywood spricht man Hindi, die bekannteste Sprache. Wenn ein Bollywood-Film in Deutschland erscheint, bekommt er Untertitel. Das sind geschriebene Zeilen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wer wissen möchte, was die Schauspieler sagen, muss schnell lesen können.

Die Filme dauern oft länger als drei Stunden. Oft gehen Familien zusammen ins Kino. Sie bleiben dann den ganzen Nachmittag dort. In der Mitte des Films gibt es eine kurze Pause - genug Zeit, um neues Popcorn zu kaufen.