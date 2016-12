Hunderttausend Euro bekommt Angel Flukes nun. Als Zahl sieht das so aus: 100 000. Die Sängerin gewann am Wochenende nämlich das Finale der RTL-Casting-Show "Das Supertalent". Jury-Mitglied Dieter Bohlen sagte, sie wäre die beste Sängerin aus allen bisherigen Staffeln gewesen. Angel Flukes selbst hingegen erzählte: "Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Ich bin sehr glücklich."

Nun darf sie nicht nur in der Stadt Las Vegas in den USA auftreten, sondern sie bekommt eben auch viel Geld. Einen Teil davon will Angel Flukes spenden, sagte sie nun. Und zwar an eine Rettungsstation für Hunde. Sie will im nächsten Jahr von dem Geld aber auch eine Riesenparty schmeißen - zu ihrer Hochzeit.